موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2024 في المغرب

يتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي من أهل المغرب، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن موعد بداية شهر رمضان 2024 في المغرب.

وتعتمد الهيئة الشرعية في المغرب رؤية هلال شهر رمضان المبارك يوم الأحد المقبل الموافق 29 شعبان 1445، وتحدد تلك الرؤية موعد بداية الشهر الكريم.

ويعتمد المسلمين على الرؤية الشرعية من أجل معرفة بداية الشهور العربية ونهايتها، إذ ثبتت رؤية الهلال يوم الأحد سيكون رمضان الإثنين وفق الرؤية الشرعية، أما أن لم تتم رؤيته سيكون يوم الثلاثاء.

موعد فاتح رمضان بالمغرب 2024

فيما حددت الحسابات الفلكية موعد فاتح رمضان بالمغرب هذا العام، وجاء وفق الحسابات الفلكية أن شهر رمضان المبارك سيكون يوم الإثنين الموافق ميلادي 11 مارس، وذلك وفق الحسابات الفلكية التي يتم تحديدها قبل فترة طويلة من بداية الشهر.

ومن المنتظر أن يولد الهلال يوم الأحد المقبل الموافق 10 مارس، وسيتم رؤيته في السماء.

والوارد عند رؤية أي هلال من الأهلة هو ما رواه الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند رؤية الهلال: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله.

وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: هلال خير ورشد - ثلاثا - أمنت بالذي خلقك ثلاث مرات، ثم يقول: الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا، وجاء بشهر كذا، والحديث ضعف بعض أهل العلم سنده.