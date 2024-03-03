إحالة المتغيبين عن العمل بمستشفيات قنا للتحقيق

أصدر الدكتور محمد يحي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، توجيهاته لإدارة التفتيش المالي والاداري بالمديرية برئاسة جابر سيف النصر مدير التفتيش المالي والإداري بالمديرية بمتابعة الإنضباط الإداري بمنافذ الرعاية الصحية داخل المحافظة.

وذلك بالتنسيق مع مديري الإدارات الصحية وأقسام التفتيش المالي والإداري بالإدارات بتكثيف المرور علي المستشفيات والقطاعات الطبية.

وأسفر المرور خلال الأسبوع المنتهي عن حالات غياب وترك عمل لعدد من الفرق الطبية، حيث وجه وكيل الوزارة بالإحالة للتحقيق العاجل بالشئون القانونية بالمديرية.

وشدد بدران علي مواصلة التفتيش المفاجي في مواعيد مختلفه صباحا ومساءاً لمتابعة التواجد الفعلي وتحقيق الإنضباط الإداري بمنافذ الخدمة الصحية التابعة لمديرية الصحية.

وذلك في إطار توجيهات معالي الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة واللواء اشرف الدوادي محافظ قنا، بتكثيف المرور والمتابعة علي مستشفيات المحافظة.