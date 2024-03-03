مايا دياب بفستان مجسم لامع تحيي حفلاتها في الزمالك

اشعلت النجمة اللبنانية مايا دياب أجواء حفلاتها الغنائية في مصر بين جمهورها الغفير بصوتها العذب واطلالتها اللافتة التي عكست قوامها الممشوق ووزنها المثالي.

وبدت مايا دياب بإطلالة أنوثية ساحرة، حيث ارتدت فستان قصير مجسم، بدون أكمام، صمم من قماش الترتر باللون الأسود، اتسم بشق مثير من الأمام ونسقت تحته شراب كولون شبيكة لتكمل إطلالتها على خطى عارضات الأزياء العالميات.

واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية وراء ظهرها بشكل ناعم وجذاب ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

مايا دياب

مايا دياب (12 نوفمبر 1980) مغنية وممثلة وعارضة أزياء ومقدمة برامج لبنانية، وعضو سابق في فرقة فور كاتس.

درست الإعلام في الجامعة اللبنانية. اشتهرت من خلال برنامج ستوديو الفن عام 1996، حيث فازت بالجائزة الذهبية عن عروض الأزياء ثم تبارت مرة أخرى في ستديو الفن عام 2001 عن فئة التقديم، ثم انضمت إلى فرقة فور كاتس التي قررت الأنفصال عنها في عام 2010 لكي تعمل بمفردها في المجال الفني، قررت تصوير أغنية مصورة مع المخرج اللبناني يحيى سعادة في تركيا إلا أن المخرج توفي أثناء التحضير لتصوير الأغنية بسبب تعرضه لصعق كهربائي.

فازت بلقب أفضل مقدمة تلفزيونية عن برنامج هيك منغني عام 2012.

حياتها الأسرية

متزوجة من رجل الأعمال «عباس ناصر» ولديهما طفلة تدعى كاي.