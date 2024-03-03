أخطر 6 عادات يومية تسبب أشرس أنواع السرطان.. طبيب أورام يحذر

حذر طبيب أورام من اتباع بعض العادات السيئة التي قد ترفع خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان، فعلى الرغم من أن هذا المرض يرتبط بالاستعداد الوراثي، إلا أن نمط الحياة يلعب دورًا رئيسيًا في تطوره.

عادات سيئة تسبب السرطان

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة “إزفيستيا”، نستعرض فيما يلي أبرز العادات السيئة التي يحذر منها الأطباء تجنبًا للإصابة بالسرطان..

عادات سيئة تسبب السرطان

1- التدخين

التدخين أحد عوامل الخطر الرئيسية للإصابة بسرطان الرئة والفم والحنجرة والمريء، بسبب احتواء السجائر على النيكوتين ومواد أخرى موجودة في دخان التبغ لها خصائص مسرطنة.

2- الإفراط في تناول المشروبات الكحولية

يزيد من احتمال الإصابة بسرطان المريء والكبد والحنجرة والثدي وغيرها من أعضاء الجسم.

3- اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة الدهنية والمقلية.

وكذلك الاستهلاك العالي للحوم الحمراء، قد يزيد من فرص الإصابة بسرطان المريء والقولون والمعدة وغيرها من الأعضاء.

4- نقص الفواكه والخضروات في النظام الغذائي

يؤدي الأمر إلى نقص الفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تساعد في الوقاية من السرطان.

5- نمط الحياة الخامل وقلة النشاط البدني

كلاهما يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون والثدي وسرطانات أخرى.

6- التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية من الشمس

وكذلك أجهزة التسمير الاصطناعية، قد يسبب الإصابة بسرطان الجلد.