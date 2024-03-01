بسبب المبيدات الحشرية.. الفراولة تسبب السرطان والسمنة

تبين أن الفراولة والسبانخ تأتي على رأس قائمة الأطعمة التي تحتوي على أعلى مستويات المبيدات الحشرية المرتبطة بالسرطان والسمنة والعقم، ولقد وجد العلماء هذه المواد الكيميائية الخطرة في 70% من الفواكه والخضروات المزروعة تقليديًا.

ووفقا لتقرير سنوي من الخبراء، لا تزال الفراولة هي الفاكهة الأكثر سمية ومن بين 47 نوعاً من الفواكه والخضروات الأكثر شعبية، تم تصنيف الأفوكادو والذرة على أنها الأنظف من حيث محتوى المبيدات الحشرية حسنًا، القيادة الحزينة في هذه القائمة تنتمي إلى الفراولة والسبانخ.

المبيدات الحشرية هي مواد كيميائية تستخدم لحماية النباتات من الآفات الحشرية والقوارض وويخضع سوق المبيدات الحشرية لرقابة صارمة من قبل السلطات الأمريكية منذ تسعينيات القرن العشرين، ولكن تظهر أدلة جديدة على أن هذه المواد الكيميائية لا تزال تستخدم بنشاط.

حتى لو تم غسل الفواكه والخضروات جيدًا، فقد تظل ملوثة بالمبيدات الحشرية التي يمكن أن يكون لها آثار صحية سلبية ومن بين أمور أخرى، تم ربط هذه المواد الكيميائية بالسرطان والسمنة والعقم ومشكلات نمو الطفل المختلفة والعديد من الأمراض الأخرى وتم العثور على أكثر من 235 سنتًا في 70% من الفواكه والخضروات المزروعة تقليديًا في الولايات المتحدة وعلى وجه الخصوص، تحتوي إحدى العبوات القياسية من الفراولة على 20 نوعًا مختلفًا من المبيدات الحشرية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن العشرة الأوائل من الفواكه والخضروات الأكثر خطورة من حيث محتوى هذه المواد الكيميائية تشمل الخوخ، والكرز، والتفاح، والنكتارين، والعنب، والكمثرى، والطماطم، والكرفس، والبطاطس، وبعض من أنظف الفواكه والخضروات تشمل الأفوكادو والذرة والأناناس والملفوف والبصل والبابايا والهليون والمانجو والكيوي والقرنبيط والقرنبيط.