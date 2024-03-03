ملتقى توظيفي بالجيزة.. اعرف الشروط والموعد المحدد

يبحث الكثيرون عن وظائف خالية بمرتبات تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية، وتوفر عدد من الوزارات بالتعاون مع القطاع الخاص كل فترة عدة وظائف للشباب .

من جانبه أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب في محافظة الجيزة، عن ملتقى توظيفي غدًا الإثنين، بحضور مسئول الموارد البشرية بأحد المطاعم.

ويبدأ الملتقى التوظيفي من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا.

وقال جهاز رعاية وتشغيل الشباب ، إن الوظيفة المطلوبة (عضو فريق بفرع الهرم)، مشيرًا إلى أن شروط التقديم تشمل: (أن يكون مؤهل المتقدم من متوسط – سن المتقدم لا يزيد عن 35 عامًا، وجود موقف واضح من التجنيد).

ملتقى توظيفي في الجيزة

كما أشار جهاز رعاية وتشغيل الشباب إلى أن التقديم للذكور فقط، والوظيفة المطلوبة لا تقبل الطلبة)، علمًا بأن عدد ساعات العمل 9 ساعات.

ولفت الجهاز، إلى أن الوظيفة المطلوبة توفر مزايا تشمل: (تأمين طبي واجتماعي – راتب + إضافي + حوافز).

وأكد جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة، أن الملتقى سوف ينظم بمقر الجهاز الكائن 300 ميدان الجيزة – عمارة النبراوي – الدور الثاني.

كما اوضح انه يمكن للراغبين في الاستفسار التواصل مع جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة عبر أرقام التليفونات الآتية: “35720825 – 35711198”.