السكة الحديد تعقد ندوات شعبية للتوعية ضد مخاطر ظاهرة رشق القطارات بالحجارة

عقدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر اليوم ندوة توعية للتصدى لظاهرة رشق القطارات بالحجارة تحت رعاية المهندس محمد عامر – رئيس الهيئة.

وذلك فى إطار تنفيذ تعليمات الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل بعقد ندوات توعية للتصدى لظاهرة إلقاء الحجارة على القطارات وتعرضها للتخريب مما يؤثر على سلامة الركاب وقائدئ القطارات وتعطيل مسيرها تواصل الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

تم اليوم الأحد انعقاد ندوة توعية بمدرسة المهندس منير عطيه الإبتدائية بمنقطة العجيزى بمحافظة طنطا وبحضور العميد / نادر عبدالمقصود - رئيس الإدارة المركزية لشئون الرئاسة بالهيئة والعميد أح / حسام كحيل - مدير عام الأمن بالهيئة والأستاذ / عبدالعزير الصيرفي - مدير المدرسة والأستاذة / أماني السيد – مسئول وحدة رياض الأطفال و رئيس نقابة المعلمين أول طنطا وعدد من الطلاب بالمدرسة .

ويذكر أن الهدف الأساسى من عقد هذه الندوات هو التأكيد على ضرورة المشاركة الفعالة من وسائل الاعلام المختلفة ودور العبادات من المساجد والكنائس وقصور الثقافة فى التصدى وتوعية الأطفال بمخاطر هذه الظاهرة السلبية والتى تتسبب في تعريض حياه المواطنين للخطر بالاضافة الي الاخلال بسير مرفق عام وتخريب الممتلكات العامة بالسكك الحديدية بالإضافة إلى توضيح مدى تأثيرها على عمليات التطوير التى تقوم بها وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر فى جميع القطاعات خاصة في ظل المبالغ الكبيرة التي خصصتها الدولة المصرية لإحداث هذه النقلة النوعية الكبيرة في قطاع السكك الحديدية ، حيث أن كل هذه التلفيات التى تحدث لزجاج العربات يتم صيانتها من ميزانية السكة الحديد الأمر الذى يشكل عبئاً كبيراً على تلك الميزانية التى يتم توجيهها إلى الصيانة الدورية للعربات والتطوير المستمر في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب .

كما يتم التوضيح بأنه يتم تصوير مرتكبى مثل هذا السلوك السلبى ويتم إحالة مرتكب السلوك إلى النيابة العامة بتهمة تخريب أموال الشعب وتعريض حياة المواطنين للخطر وتطبيق أقصى العقوبات ليكون بذلك عبرة لغيره من مرتكبى هذه السلوكيات .