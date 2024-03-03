طلة

الأحد 03/مارس/2024 - 08:07 م 3/3/2024 8:07:15 PM

- إيه البدلة الجميلة دى اللى إنت لابسها ياسى السيد وفين طربوشك كفى الله الشر..انت خلاص يا خويا قررت تغير جلدك وتبطل لبس الجلاليب البلدى والطرابيش؟

- لا ماهو انا مش سى السيد اللى انتى عارفاه يا أمينة!

- اسم الله على عقلك يا راجل.. كان بدرى عليك السهايمر!

- ههههههه الله يحظك اسمه زهايمر يا ولية مش سهايمر!

- يا خويا سيبك من الشكليات دى وقولى تقصد إيه يعنى إنك مش سى السيد؟

- مش عارف أجيبهالك إزاى يا أمينة بس أصلى الحكاية وما فيها ان ده اللى بيسموه الذكاء الاصطناعى!

- أحب على يدك ياسى السيد كلمنى على قد عقلى ولا إكمنك يعنى متنور وبتفك الخط تتأنعر عليا!

- انتى مسمعتيش حاجة خالص عن الذكاء الاصطناعى..دى حاجة جديدة يا أمينة تقدر تخلى الواحد منا يبقى واحد تانى فى لمحة عين!

- قصدك شغل عفاريت يعنى يا سى السيد وكده؟!

- لا مش بالظبط يا أمينة بس اللى قدامك ده مثلاً سى السيد معمول عن طريق حاجة اسمها الشات جى بى تى!

- حرام عليك يا سى السيد هو أنا عرفت يا خويا الذكاء المصطناعى ده لما تقولى شاش بى جى تين؟

- ههههههه الله يحظك يا أمينة تين ايه بس وخوخ ايه، الحكاية ببساطة دلوقتى ان الذكاء الاصطناعى ده ممكن يخليكى واحدة تانية كنتى تحبى تكونى مكانها!

- عايز تفهمنى مثلاً ان البتاع الاصناعى ده ممكن يخلينى مثلاً زى نانسى عجرم؟

- لا مش للدرجة دى يا أمينة تواضعى شوية، هو أى نعم ذكاء اصطناعى بس ممكن يستغبى علينا لو طلبنا منه طلب زى ده!

- طب خلاص خلينى حتى زى زبيدة ولا جليلة أو أى واحدة من العوالم بتوعك!

- ما هو انتى عمرك ما هتفلحى يا أمينة طول ما انتى حاطة زبيدة وجليلة فى دماغك!

- طب وبسلامتك مثلا بعد ما دخلت المكنة دى ولبست البدلة وقلعت الطربوش فاكر ان ده ممكن يخليك مثلاً نور الشريف ولا محمود ياسين ولا حتى أحمد عز؟

- لمى لسانك وافهمى بقى احنا لازم نساير العالم ونستفيد من الذكاء الاصطناعى ده، عارفة مش انتى ساعات بتكونى محتارة تطبخى ايه؟

- يووووه كتير يا سى السيد وبيكون نفسى اعملك الأكل اللى بتحبه من غير ما تزهق منه ولا منى!

- أهو لما تكونى فى الحالة دى ممكن تدخلى على الشات جى بى تى وتقوليله عايزاك تفكرلى فى أكلة حلوة يحبها سى السيد وكمان تقولى أعملها ازاى؟

- أنا مش محتاجة الحاجات دى فى الطبيخ ربنا يخليلنا الشيف شربينى والشيف حسن ونجلاء الشرشابى.. إحنا خلينا فى حكاية إنى ممكن ألاقى نفسى واحدة تانية.. إيه رأيك يا سى السيد نخلى اللى بتقول عليه ده يخلينى أى لبنانية وحلاص، مش لازم نانسى ولا إليسا أنا باخد بالى إنك بتنهطل عليهم لما ييجوا فى التليفزيون!

- اتفقنا «تعالى معايا اهو نفتح الموبايل وننزل تطبيق الشات تى بى جى وغمضى عينك وانا هدخل كل المعلومات عنك واقوله عايز أمينة بس تكون حاجة لبنانية شكلاً وموضوعاً!

- خلاص أفتح يا سى السيد؟

- فتحى يا أمينة وتعالى بقى بصى شوفى نفسك فى المراية بقيتى اهو أحلى من كل اللبنانيات، واضح إنى أخيرا هدوق الدلع اللبنانى.. تعالى بقى نختبر المضمون وقوليلى..بتحبينى يا أمينة؟

- تقبرنى يا سى السيد طبعا بحبك. بحبك يا مجنون ولكن ما بقدر أقولك!

- قوليها كمان مرة عشان خاطرى !

- يخرب بيتك شو حبيتك!

- لالا لا مش قادر أصدق طب بتحبينى قد إيه؟!

- بحبك قد ما بتقطع الكهربا!

- الله اكبر واضح ان الذكاء الاصطناعى اشتغل معاكى.

- ايوه يا سى السيد الذكاء الاصطناعى نادانى خلاص!

- طب إنتى كده بقى خلاص عليكى تؤمرينى وأنا أنفذ، عايزة إيه دلوقتى عشان احققهولك؟

- عايزاك تنقلع من قدامى وتمشى من هون وتبطل مياصة يا سى السيد علشان ألحق أعملك الغدا!

‏Hisham.moubarak,[email protected]