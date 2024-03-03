إيرادات صادمة لفيلم عادل مش عادل أمس السبت

حصل فيلم عادل مش عادل، بطولة النجوم بطولة أحمد الفيشاوي، وشيري عادل، على المركز الحادي عشر، بعدما حقق إيرادات أمس السبت، بلغت 1319 جنيها، في شباك تذاكر بمختلف دور العرض السينمائي.

أبطال فيلم عادل مش عادل

فيلم "عادل مش عادل" بطولة أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمود البزاوى، محمد رضوان، دينا، بدرية طلبة، ومصطفى أبوسريع، ومن تأليف أدهم سعيد وحسام كمال وإخراج أحمد يسري،

قصة فيلم عادل مش عادل

يجسد أحمد الفيشاوى خلال أحداث الفيلم شخصية محامى يواجه العديد من المشاكل في حياته ويحاول حلها في إطار كوميدي طوال الفيلم.

على صعيد آخر، كانت آخر أعمال أحمد الفيشاوي فيلم "رهبة – مصنع الكراسي" والذي تدور أحداثه حول سيد يعيش رهبة في إحدى الأحياء الشعبية، ويفرض قبضته وسيطرته على المنطقة مستغلًا ذكاؤه وشجاعته، ولكن حينما يتعرض إلى حادث أليم؛ سرعان ما تتغير أحواله تمامًا.

ويشارك فى بطولة فيلم "رهبة – مصنع الكراسي"، نسرين أمين، ثراء جبيل، سما إبراهيم، الفنان السعودى محمد القس، محمود البزاوى، مصطفى غريب، عبد الرحمن ظاظا، وياسر الطوبجى وأحمد رمزى، من تأليف محمد علام وإخراج رضا عبد الرازق.