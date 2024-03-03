ناجلسمان المفضل لدى إدارة برشلونة لقيادة البارسا

مازال نادي برشلونة يبحث عن مدرب جديد بعدما قرر تشافي هيرنانديز الرحيل في نهاية الموسم الجاري، وكان تشافي أعلن في يناير الماضي رحيله عن تدريب برشلونة في نهاية الموسم الكروي الجاري.





أكد تقارير صحفية إسبانية، أن برشلونة يبحث عن فرصة للتعاقد مع يوليان ناجلسمان المدير الفني لمنتخب ألمانيا، لكن قد يرحل عن منصبه بعد نهاية بطولة أمم أوروبا التي تبدأ في الصيف.



وجس برشلونة نبض ناجلسمان بشأن تدريب البارسا في الصيف المقبل، ويرى النادي الكتالوني أن المدرب لديه الخبرة الكافية بعد تدريب هوفنهايم ولايبزيج، وبايرن ميونخ، ووضع برشلونة أكثر من أسم أيضًا معه.



وتأكد صعوبة تدريب يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، فريق برشلونة في الموسم المقبل، ووضع النادي الكتالوني أكثر من أسم على رأسهم هانزي فليك وتوماس توخيل مدرب البافاري، وروبرتو دي زيربي مدرب برايتون ألبيون.

