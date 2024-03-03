«نوفارتس» تفتتح مقرها الجديد فى مصر.. وتعزز التزامها تجاه المرضى ودورها فى دعم منظومة الرعاية الصحية

افتتحت شركة «نوفارتس فارما» ش.م.م. (نوفارتس مصر) مقرها الجديد رسميًا والذى يقع بمنطقة الأعمال الحيوية فى قلب القاهرة الجديدة. يعد افتتاح الشركة لمقرها الجديد خطوة محورية لترسيخ تواجد ومكانة الشركة العريقة فى السوق المصرى، بالإضافة لتعزيز التزامها تجاه المرضى، والمساهمة فى تطوير منظومة الرعاية الصحية فى مصر.

حضر حفل الافتتاح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور «كلاوس موسماير» رئيس قطاع الأخلاقيات والمخاطر والامتثال، وعضو مجلس إدارة شركة «نوفارتس العالمية» و«إليزابيث جيلجن»، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية فى السفارة السويسرية لدى مصر، بالإضافة لعدد من كبار المسئولين وشركاء «نوفارتس» فى قطاع الرعاية الصحية. ويعزز افتتاح المقر الجديد التزام نوفارتس المستمر بتوسيع نطاق حصول المرضى على الأدوية المبتكرة ودعم تأثير الشركة الإيجابى على قطاع الرعاية الصحية فى مصر.

تقدم «نوفارتس» خدماتها ومنتجاتها المبتكرة للمرضى المصريين منذ أكثر من 58 عامًا، وقد تمكنت من دعم مكانتها وتأثيرها فى السوق المصرى لتصبح الشركة الرائدة فى القطاع الدوائى وشريكًا رئيسيًا لوزارة الصحة وهيئاتها، حيث استفاد من منتجات «نوفارتس» المبتكرة أكثر من 18.5 مليون مريض فى مصر خلال عام 2023 فى مختلف المجالات العلاجية، كما تتمتع الشركة بتواجدها القوى والمؤثر فى قطاع التصنيع الدوائى المحلى، وتستثمر باستمرار فى البحوث والتطوير، انطلاقًا من التزامها بتقديم أدوية ومنتجات عالية القيمة لتخفيف الأعباء التى تفرضها الأمراض على المجتمع.

وتعليقًا على افتتاح المقر الجديد لـ«نوڤارتس»، قال وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار: إنه فى ظل حرص الدولة على زيادة مجالات التعاون مع القطاع الخاص وخاصة فى مجال الدواء فنحن هنا اليوم لنهنئ شركة «نوڤارتس» على افتتاح مقرها الجديد كخطوة جديدة لتعزيز وتأكيد شراكتنا الاستراتيجية معها. ونشكرها على تعاونها فى إنجاح المبادرات الرئاسية المتنوعة للرعاية الصحية، بما فى ذلك مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية والمبادرة الرئاسية لصحة المرأة ومبادرة علاج ضمور العضلات الشوكى (SMA)، كما نؤكد دعم وزارة الصحة لها لتوفير منتجاتها لكل المرضى، وتنفيذ مشروعات ومبادرات المسؤولية الاجتماعية.»

قالت «إليزابيث جيلجن»، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بالسفارة السويسرية فى مصر: يمثل افتتاح شركة «نوفارتس» لمقرها الجديد فى مصر علامة فارقة ليس فقط للشركة، ولكن أيضًا للتعاون المستمر بين سويسرا ومصر فى قطاع الرعاية الصحية. إنّ سويسرا ومصر تجمعهما شراكة ممتدة فى مختلف المجالات، ويعد قطاع الرعاية الصحية من أهم مجالات التعاون الرئيسية بين دولتينا. إننا فخورون بالتزام شركة «نوفارتس» المستمر بالابتكار وإتاحة الأدوية لأكبر عدد ممكن من المرضى، وتنفيذ مبادرات المسئولية الاجتماعية بما يتوافق تمامًا مع أهدافنا المشتركة لدعم تطوير الرعاية الصحية فى مصر، ونؤمن بأن مقر شركة «نوفارتس» الجديد سيدعم جهودنا المشتركة لتحسين حياة ملايين المصريين.

وأضاف الدكتور شريف أمين، رئيس شركة «نوفارتس» مصر: إن افتتاح مقرنا الجديد يؤكد التزامنا الثابت والمستمر تجاه الشعب المصرى وتلبية احتياجاته الصحية. إننا فخورون بتراثنا الكبير الذى يمتد لما يقرب من 6 عقود فى السوق المصري، كما نتشرف بمواصلة شراكاتنا مع وزارة الصحة المصرية وهيئاتها وجميع والأطراف الفاعلة داخل منظومة الرعاية الصحية، لضمان وصول أدويتنا المبتكرة لكل المرضى والمساهمة فى صياغة مستقبل صحى أفضل للجميع.

وتتعاون «نوفارتس» مع المبادرات الرئاسية المتنوعة للرعاية الصحية بقيادة وزارة الصحة، بما فى ذلك مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، والمبادرة الرئاسية لصحة المرأة ومبادرة علاج ضمور العضلات الشوكى (SMA)، وتأتى هذه المشاركات المهمة فى إطار جهود شركة «نوفارتس» لدعم الأهداف الصحية فى إطار رؤية مصر 2030، وإيمانًا منها بأهمية إقامة شراكات قوية مع الأطراف المحلية الفاعلة لدعم خدمات الرعاية الصحية المقدمة لجميع الفئات فى مصر.

وتركز شركة «نوفارتس» حاليًا على ابتكار أساليب جديدة لتسريع وتيرة حصول المرضى على العلاجات المبتكرة، لأمراض قصور القلب وسرطان الثدى وغيرها، بفضل شراكتها القوية مع وزارة الصحة والسكان والأطباء وجميع مقدمى خدمات الرعاية الصحية.