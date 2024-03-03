الأحد 03 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

فيلم شماريخ في المركز الأخير بحصيلة إيرادات ضعيفة

فيلم شماريخ
فيلم شماريخ

حصل فيلم شماريخ، بطولة النجوم آسر ياسين وأمينة خليل، على المركز الثاني عشر والأخير، بعدما حقق إيرادات ضعيفة أمس السبت، بلغت 503 جنيهات، في شباك تذاكر بمختلف دور العرض السينمائي.

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قصة فيلم شماريخ

تدور قصة شماريخ في إطار مليء بالأكشن والرومانسية، من خلال شاب يسعى للعمل مع والده في أمور غير شرعية ومخالفة للقانون أملًا منه في الاعتراف به وبنسبه، ويتفاجأ بأنّه مُرغم على التخلص من فتاة يقع في حبها، الأمر الذي يضعه في مأزق كبير.

أبطال فيلم شماريخ

فيلم "شماريخ" بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، سالي حماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وهدى المفتي، تأليف وإخراج عمرو سلامة.

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