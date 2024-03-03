لن تصدق.. تكاليف احتفالات زواج أنانت أمباني نجل أغنى رجل في آسيا| اعرف فارق السن بينهما

شغل اسم أنانت أمباني نجل الملياردير الهندي موكيش أمباني، المُصنف بأغنى رجل في آسيا، حديث الجمهور خلال الساعات الأخيرة، بعد الكشف عن تفاصيل حفل زفافه المرتقب الذي من المقرر إقامته في شهر يوليو بحضور أبرز المشاهير حول العالم.

زواج أنانت أمباني وراديكا ميرشانت حديث العالم

ومن المقرر أن يتزوج أنانت أمباني البالغ من العمر 28 عامًا، صديقته راديكا ميرشانت، التي تكبره عامًا حيث تبلغ من العمر 29 عامًا، وهي ابنة فيرين مرشانت، الرئيس التنفيذي لشركة الأدوية الهندية الشهيرة Encore Healthcare، ورائدة الأعمال شيلا ميرشانت.

زواج أنانت أمباني وراديكا ميرشانت

أنانت أمباني مع والده وعروسه راديكا ميرشانت

حرص أمباني على إقامة احتفالات ما قبل زواج نجله والتي استمرت على مدار 3 أيام متواصلة، بحضور نجوم بوليوود ومجموعة من رجال الأعمال، والتي بدأت في يوم الجمعة 1 مارس، وذلك قبل 4 أشهر من موعد حفل الزفاف الفعلي.

حفل زفاف أنانت أمباني وراديكا ميرشانت

مشاهير العالم يحيون احتفالات ما قبل زواج أنانت أمباني نجل أغنى رجل في آسيا

شملت قائمة المدعوين على احتفالات ما قبل زفاف أمباني 1200 شخص، على رأسهم الملياردير الأميركي بيل جيتس، ومدير ومؤسس شركة "ميتا" مارك زوكربيرج رفقة زوجته، بالإضافة إلى نخبة مميزة من نجوم بوليود وهم شاروخان، وكارينا كابور، وأنيل كابور، وسلمان خان، وعامر خان، وسونام كابور، وعاليا بهات، وسيف علي خان، وديبيكا باديكون.

كما أحيت الحفل النجمة ريانا وقدمت العديد من الأغاني والرقصات، بالإضافة إلى رقصتها الخاصة مع النجم شاروخان، الذي شارك كلًا من سلمان خان وعامر خان بمجموعة من الإستعراضات المميزة خلال الحفل.

رقصة ريانا وشاروخان

تكلفة احتفالات ما قبل زفاف أنانت إمباني

وحسبما أفادت تقارير صحفية عالمية، بلغت تكلفة احتفالات ما قبل زواج أنانت إمباني ما يقرب من 100 مليون دولار، بالإضافة إلى قيام أنانت أمباني وعروسه راديكا ميرشانت بإطعام أكثر من 50 ألف شخص فقير في مدينة جامناجار، مسقط رأس أمباني وموقع مصفاة النفط الأهم المملوكة من قبله.

فوربس تصنف موكيش أمباني بإنه أغنى شخص في قارة آسيا

جدير بالذكر أن مجلة "فوربس" الاقتصادية، صنفت الملياردير الهندي موكيش أمباني كأكثر شخص ثراء في قارة آسيا، حيث تعتبر شركته Reliance Industries، في مجال الطاقة والبتروكيماويات، من التكتلات الضخمة، وتصل إيراداتها السنوية 100 مليار دولار، فهي تشمل نشاطات تتنوع بين التكرير والتجزئة وصولًا إلى الخدمات المالية والاتصالات.