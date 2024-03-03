غدا.. يوم السينما الفلسطينية في مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية

تحت عنوان "يوم السينما الفلسطينية فى الإسماعيلية"ينظم مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية في دورته الخامسة والعشرين والمنعقد حاليا بمدينة الإسماعيلية عروضا لعدد من الأفلام الوثائقية الفلسطينية وذلك بحضور عشرات من صناع الافلام والسينما التسجيلية في العالم العربي .



وتشهد الفاعلية عرض الفيلم الفلسطينى "أحكى يا عصفور" وذلك بحضور المخرجه عرب لطفى، وهو يحكى عن قصة عدد من المناضلات الفلسطينية من جيل السبعينات منهن ليلى خالد، تيريز هلسة، وداد قمري وغيرهن وتجربتهن فى المقاومة من أجل فلسطين.



كما يعرض فيلم"درب السمونى" لمخرجه ستيفانو سافونا رئيس لجنة تحكيم الأفلام التسجيلية الطويلة، وتدور أحداثه الفيلم في ريف ضواحي مدينة غزة هناك تجمع زراعي صغير، حيث عائلة السموني الممتدة على وشك إقامة عرس، والذي يعد الاحتفال الأول منذ الحرب الأخيرة، من خلال ذكريات الشباب الناجين، ينقل طريق السموني صورة عميقة ومتعددة الأوجه لعائلة قبل وأثناء.وبعد الحدث المأساوي الذي غير حياتها إلى الأبد.

كما تقدم تيرى جينسبيرج كتابها الأخير وهو بعنوان "تصور النضال الفلسطين" وذلك عام 2016.

ويشهد مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية هذا العام أربعة أفلام تشارك في المسابقات الرسمية.

ويشارك في المهرجان هذا العام 121 فيلم ممثلين عن 62 دولة بينهم 11 دولة عربية .