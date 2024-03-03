السديس يدشن خطة الحرمين الشريفين لشهر رمضان ويؤكد على الرسالة الوسطية

أكد رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس أن خطة رئاسة الشؤون الدينية لشهر رمضان المبارك تتمحور في محورية خدمة الضيف؛ وإثراء تجربة القاصدين والزائرين للحرمين الشريفين في شهر رمضان المبارك؛ وتهيئة الأجواء التعبدية الايمانية لقاصدي وزائري الحرمين الشريفين.

وقال رئيس الشؤون الدينية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد عصر اليوم في مكة المكرمة أثناء تدشينه لخطة رئاسة الشؤون الدينية لموسم شهر رمضان المبارك في رئاسة الشؤون الدينية بمكة المكرمة إن إيصال رسالة الحرمين الشريفين الدينية للعالم وتعزيز التكامل والتناغم مع شركاء النجاح وكافة القطاعات الحكومية وتعظيم الخطاب العالمي الديني الوسطي من مرتكزات الخطة ؛ والتي تتطلق من اختصاصات رئاسة الشؤون الدينية ؛ مستثمرة مكانة أئمة الحرمين الشريفين كقوة وسطية عالمية وجعل الحرمين الشريفين مكان تصحيح صورة الإسلام، وإيضاح أصالته وسماحته ووسطية منهجه واعتداله فضلا عن تعزيز سلامة الفكر الديني الوسطية ومواجهة الانحرافات الفكرية مع تنمية الوعي الثقافي ؛ فضلا عن التأكيد على ريادة المملكة في العمل الإسلامي الوسطي وتكريس قيم التسامح والاعتدال وإبراز رسالة الحرمين الوسطية ، واستثمار مكانتهما في نفوس المسلمين .

وأكد على أهمية بث تعاليم الشريعة السمحة المتسمة بالوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف بكافةً أشكاله.

وتابع السديس قائلاً" أن خطة الرئاسة تتضمن أيضا ؛ ابراز فضائل الشهر الكريم وتعزيز رسالة الحرمين الشريفين الوسطية في شهر رمضان وتعميق التجربة الرقمية الدينية للحرمين الشريفين وتجويدها من خلال التناولات في الاعلام الاسلامي والعالمي الجديد؛ وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات الرقمية الدينية والتقانة والذكاء الاصطناعي، والتطبيقات الذكية والإعلام الرقمي؛ وتفعيل المبادرات النوعية الرمضانية الدينية ونقلها للعالم؛ الى جانب نقل الصورة المشرقة الوضيئة عن المملكة العربية السعودية، وما تقدِّم من خِدمات جليلة في عمارة الحرمين الشريفين دينيًا وعلميًا، وتهيئتهما إيمانيًا وروحانيًا في شهر رمضان المبارك والتناغم والتكامل مع شركاء النجاح للوصول نحو الريادة الدينية العالمية الرقمية وتقليص حاجز المكان والزمان عبر التطبيقات الرقمية الدينية واستثمار الأيقونات المعرفية الاعلامية الحديثة سهل الأسلوب ثرية المعلومات ، وتبنّي الإبداع وتحقيق الهداية وفق المنهج الوسطي المعتدل المستمد من الكتاب والسنة؛ والطرح الاعلامي المتجدد للإثراء المعرفي الديني عبر التطبيقات الجديدة.