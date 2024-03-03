إفتتاح السـوق الخيري للتربية والطفولة المبكرة بجامعة دمنهور

افتتح اليوم الأحد السوق الخيرى الأول لكلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة دمنهور ، والذي يقام تحت رعاية الدكتور إلهامي ترابيس رئيس الجامعة ، والدكتورة مني السيد مبروك قائم بأعمال نائب رئيس لجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتحت إشراف الدكتور مصطفى حمزه - القائم بعمل عميد كلية التربية للطفولة المبكرة.

ويستمر لمدة 10 أيام بمقر الكلية، بحضور نواب رئيس الجامعة ،وعمداء ووكلاء الكليات.

يأتي هذا السوق الخيري في إطار حرص الجامعة على إستمرار الدور المجتمعي لها وتقديم كافة سبل الدعم والرعاية الإجتماعية لأبنائها الطلاب .

يشمل المعرض توفير الملابس الجاهزة بأسعار مخفضة ومدعمة، مساهمةً في تخفيف العبء عن كاهل الطلاب وذويهم والأسر غير القادرة ، كما يتم توفير بعض الملابس مجانا أو بأجر رمزي للطلبة الغير القادرين.