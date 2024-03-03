الجامعة العربية تشارك في المؤتمر السنوي الدولي للنقل البحري واللوجستيات مارلوج

أوضح السفير د. علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون الاقتصادية أنه على مدار اثني عشر عاماً صدر عن مؤتمر (مارلوج) عدداً من التوصيات المهمة التي كان لها دورها في عملية تنمية وتطوير الموانئ في المنطقة العربية، حيث يُعد مؤتمر (مارلوج) ملتقى علمي وعالمي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع عدد من المؤسسات والهيئات الدولية، حيث يدرج نتائج هذا المؤتمر كبند دائم على جدول أعمال مجلس وزراء النقل العرب وتقوم إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية بمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عنه مع الدول الأعضاء بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وذلك خلال مشاركة وفد من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة المالكي ، في فعاليات المؤتمر السنوي الدولي للنقل البحري واللوجستيات مارلوج (13) برعاية أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، و الفريق كامل الوزير وزير النقل بجمهورية مصر العربية، والمنعقد خلال الفترة 3-5 مارس 2024، بمدينة الإسكندرية.

يعقد مؤتمر (مارلوج) بمشاركة عدد من الدول العربية وعدد من المنظمات العربية والاقليمية، حيث تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، بمشاركة عدد من المؤسسات المحلية والإقليمية الكبرى، وعدد من مؤسسات القطاع الخاص في مجال النقل البحري والموانئ، كما عُقد على هامش المؤتمر عدد من الفعاليات من بينها المعرض الدولي لمعدات الموانئ بمشاركة العديد من الجهات والشركات الرائدة في مجال النقل البحري.

كما تتطلع الأمانة العامة للجامعة أن يصدر عن هذا المؤتمر عدد من التوصيات التي تعمل على زيادة التعاون بين الموانئ البحرية العربية وكذلك تفعيل الشركات بين الدول من أجل تطوير صناعة الموانئ وتحقيق التنمية الاقتصادية للدول الأعضاء.