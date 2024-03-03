جامعة المنيا تستقبل وزير التربية والتعليم

استقبل الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، اليوم الأحد ، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك على هامش زيارة الوزير لمناقشة رسالة دكتوراه حول تصور مقترح لإعداد مُعلم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضة (Stem) ، على ضوء خبرات بعض الدول وإمكانية الإفادة منها في مصر.

وقد شهد اللقاء، الدكتور محمد محمود أبو زيد نائب محافظ المنيا ، والدكتور عيد عبد الواحد عميد كليتي التربية والتربية للطفولة المبكرة ، وأحد مشرفي رسالة الدكتواه على الباحثة ، وحمدى مصطفى وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنيا، وخلال اللقاء ، رحب رئيس الجامعة بوزير التربية والتعليم ، معبراً عن سعادته بتشريفه لمناقشة الباحثة، وإضافته العلمية القيمة التي تُثري الرسالة العلمية .

وتطرق اللقاء حول دور جامعة المنيا ، في محو الأمية وتعليم الكبار، وعن تطلعات الدولة في هذا المجال ، والآليات التي تصمن تحقيق التنمية في المواطن ، ودور المناهج الدراسية في إكساب الطلاب المهارات والأدوات اللازمة ؛ للوصول إلى مجتمعات قادرة على الحراك التنموي.

وقدم وزير التربية والتعليم ، شكره لقيادة الجامعة ، وعن حفاوة الإستقبال، مشيداً بالتطورات التي تشهدها ، ومتمنياً مزيد من النجاحات لتُشارك الجامعة بدورها الحيوي وتلبية احتياجات البناء والتطوير، وفي نهاية اللقاء ، أهدى الدكتور عصام فرحات ، درع جامعة المنيا لوزير التربية والتعليم ؛ تقديراً لجهوده العلمية في العملية التربوية التعليمية بمصر.