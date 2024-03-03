شرعا في قتل عامل.. معاقبة متهمين بالمشدد 15 سنة بالعسيرات

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، المتهمين "ع . ا . ا"54 سنة عامل، و"ع . ع . ا"، عامل، يقيمان بدائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج، بالسجن المشدد 15 سنة، بتهمة الشروع في قتل المجنى عليه "م . ج . ا"، عامل بدائرة المركز، بسبب خلافات الجيرة .

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي أبو زيد، وعضوية المستشارين محمد حسن إبراهيم، وإيهاب أبو سالم، بأمانة سر سيد علي بكر، ووليد ملقى.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023، عندما تلقى رئيس وحدة مباحث مركز شرطة العسيرات بلاغًا بإصابة المجني عليه، إثر التعدي عليه بسلاح أبيض وعصا شوم، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج .





وبالفحص ومن خلال التحريات تببن أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة في مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة حيث قام المتهمان بالتعدي عليه بسلاح أبيض والضرب على رأسه بعصا شوم بقصد قتله .





وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة وجهت لهما تهمة الشروع في قتل المجني عليه وأحالتهما محبوسين لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السالف ذكره .