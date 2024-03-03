ترقية مدير المقطم للتأمين الصحي لاستشاري إدارة مستشفيات

شاركت قيادات هيئة التأمين الصحي صباح اليوم، حضور مناقشة مشروع تخرج الدكتور محمد عبد الله، مدير الشئون العلاجية لمستشفي المقطم من زمالة إدارة المستشفيات وترقيته لاستشاري إدارة مستشفيات.

وأعرب د.محمد عبدالله عن شكره وتقديره لقيادات الهيئه بقيادة د.محمد ضاحي رئيس الهيئة، والأستاذ الدكتور أحمد عطا رئيس هيئة التأمين الصحي بالقاهرة، و أ.د .فاتن عمارة، وأ.د. إيمان عابدين، وأ.د.أحمد الشربيني المشرف العام على مشروع التخرج، وأ.د.دينا احمد صبحي.

كما اختص بالشكر جميع الأساتذة في الزمالة المصرية لإدارة المستشفيات، وجميع زملاء الدراسة.