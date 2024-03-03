الثلاثاء.. مؤتمر صحفي للخماسي الحديث للإعلان عن تفاصيل كأس العالم

يعقد اتحاد الخماسي برئاسة المهندس شريف العريان مؤتمرا صحفيا بالجامعة الأمريكية في الثالثة والنصف عصرا يوم الثلاثاء الموافق 5 مارس، للاعلان عن تفاصيل بطولة كأس العالم للخماسى الحديث ‏، والتي تستضيفها القاهرة على ملاعب الجامعة الأمريكية بالتجمع خلال الفترة من 4 حتى 11 مارس المقبل.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر حضور الدكتور أشرف صبحي ‏وزير الشباب والرياضة، ونائباً عن الدكتور أحمد دلاّل رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة ، والمهندس ياسر ادريس القائم باعمال رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، والمهندس شريف العريان امين عام اللجنة الأوليمبية المصرية ،و رئيس الاتحاد ‏المصري للخماسي الحديث ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة، بالإضافة إلى أعضاء مجلس ‏إدارة الاتحاد المصري وممثلي الاتحاد الدولي، واللجنة الأولمبية المصرية وبعض ‏اللاعبين والمدربين المشاركين فى البطولة.

و‏من المقرر أن يتم خلال المؤتمر الكشف عن كافة التفاصيل المتعلقة بالبطولة ‏ونظامها وكل ما يتعلق بالمشاركين.

ويشارك في البطولة 450 لاعبا ولاعبة يمثلون 50 دولة أكدت مشاركتها .

وكان الاتحاد الدولي للخماسي الحديث قد أسند لمصر تنظيم البطولة الافتتاحية لسلسلة كأس العالم المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024 ، على مدار ثلاث سنوات بدأت عام 2022 مرورا بعام 2023 والعام الجاري 2024 .

يذكر أن سلسلة بطولات كأس العالم للخماسي الحديث تشتمل على 4 بطولات كأس عالم بالإضافة إلى بطولة نهائي كأس العالم.

وتكمن أهمية البطولة في كونها تجمع افضل اللاعبين على مستوى العالم من أجل حصد نقاط لتحسين التصنيف الأولمبي المؤهل لأولمبياد باريس.