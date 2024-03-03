النائب العام يواصل لقاءاته مع رؤساء نيابات الاستئناف لمراجعة سير العمل

واصل النائب العام، المستشار محمد شوقي، خلال الأسابيع الماضية، سلسلة اجتماعاته مع رؤساء نيابات الاستئناف على مستوى الجمهورية، في إطار حرصه على متابعة سير العمل داخل النيابات العامة وضمان تحقيق العدالة الناجزة.

اجتماعان مع نيابة استئناف القاهرة:

التقى النائب العام، يومي الخميس الموافق 29 فبراير والسبت الموافق 2 مارس، برئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة والمحامين العموم الأول والمحامين العموم لنياباتها الكلية.

عرض إنجازات نيابة استئناف القاهرة:

عرض رئيس وأعضاء نيابة استئناف القاهرة خلال اللقاءين الكشوف ربع السنوية بدوائر نياباتهم، ونسبة إنجاز القضايا عن تلك الفترة وعن العام الميلادي المنقضي. كما عرضوا قضايا السنوات السابقة ونسبة ما تم إنجازه منها، والتي شهدت تقدمًا كبيرًا مقارنة بالأعوام الماضية.

مناقشة سير العمل:

تناول النقاش خلال اللقاءين كل ما يخص أعمال النيابات من حيث التصرف في المضبوطات وتنفيذ الأحكام.

تقدير الجهد المبذول:

أثنى النائب العام على الجهد المبذول من أعضاء النيابة العامة في نيابة استئناف القاهرة، مؤكدًا حرص النيابة العامة على تحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق جميع المواطنين.

اجتماعات مع جميع نيابات الاستئناف:

وأشار النائب العام إلى أنه التقى خلال الأسابيع الماضية بنيابات الاستئناف كافة على مستوى الجمهورية، حيث عرضوا عليه الكشوف ربع السنوية بدوائر نياباتهم، ونسبة إنجاز القضايا، وقضايا السنوات السابقة.