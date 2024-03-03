الأحد 03 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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متحدث فتح: بن غفير يسعى لتوسيع ساحة الصراع خارج غزة

حركة فتح
حركة فتح

أكد المتحدث الرسمي باسم حركة فتح، عبدالفتاح دولة، أن بنيامين نتنياهو يرى استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة طريقًا للبقاء في السلطة وقيادة الحكومة.

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وقال "دولة"، خلال تصريحاته عبر فضائية  "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، إن وزير الأمن القومي "إيتمار بن غفير" يسعى لتوسيع ساحة الصراع خارج غزة، بسبب تصريحاته وسياسته المتطرفة.
وأشار إلى أن  الاحتلال  يواصل عدوانه بقطاع غزة واستخدام سياسة التجويع ضد الفلسطينيين، من خلال منع المساعدات الإنسانية واستهداف المدنيين.


وواصل  دولة أن وزير الأمن القومي "إيتمار بن غفير" ينفذ مشروعا استيطانيا في الضفة الغربية، ما قد يؤدي إلى انفجار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
 

مسؤولة أممية: إسرائيل تواصل إجراءاتها التعسفية ضد المرأة الفلسطينية

وفي سياق متصل، استنكرت مقررة الأمم المتحدة المستقلة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات ريم السالم بشدة الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة المتعمدة والمتواصلة ضد أهالي غزة خاصة بحق المرأة الفلسطينية .

وقالت المسؤولة الأممية ـ في مقابلة خاصة مع قناة القاهرة الإخبارية اليوم (الأحد) من عمان ـ إن "إسرائيل تهاجم النساء والاطفال كأداء لهذه الحرب بهدف إطلاق العنان للابادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة ". 

وأشارت إلى المخاطر والصعوبات التي تتعرض لها النساء الحوامل في غزة مع عدم وجود الحد الأدنى من الدعم الصحي ونقص المستلزمات الطبية والغذائية، و خضوعهم لعمليات قيصرية طارئة دون تخدير بسبب نفاذ الوقود والأدوية اللازمة، واصفة الأوضاع الراهنة في القطاع بـ"الكارثية . 

وأضافت المسؤولة الأممية أن المرأة مازالت تتعرض للاضطهاد من قبل قوات الاحتلال في جميع المناطق الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، منتقدة في الوقت نفسه عمليات الاعتقال والإعدام التعسفي والمعاملة غير منصفة المستمرة ضد المرأة الفلسطينية.

وحذرت من مواصلة قوات الاحتلال استخدام أساليب "التجويع المتعمد" للمدنيين في قطاع غزة، محملة إسرائيل مسؤولية توفير كافة الاحتياجات الإنسانية اللازمة للشعب الفلسطيني . 

وشددت المسؤولة الأممية على أن الظروف الحالية غير مناسبة لأداء المنظمات الأممية مهامها في قطاع غزة، وأن الاعتداء على كرامة المرأة الفلسطينية وحقوقها اتخذ أبعادا جديدة مرعبة منذ السابع من أكتوبر الماضي، حيث راحت آلاف النساء ضحايا لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

 

 

 

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