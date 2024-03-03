أوقاف البحر الأحمر تعلن قرب غلق باب التقديم لمسابقة حفظ القرآن الكريم 2024

أعلنت مديرية أوقاف البحر الأحمر عن قرب غلق باب التقديم في المسابقة المحلية في حفظ القرآن الكريم ، وفهم معانيه ومقاصدة ، والتي ستقام خلال شهر رمضان المبارك 2024 تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر .

ومن جانبه أكد الشيخ هاني السباعي وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، أن مسابقة حفظ القرآن الكريم تنقسم الي اربع مستويات ، المستوي الاول للمرحلة الابتدائية ويشمل حفظ 5 أجزاء، المستوي الثاني للمرحلة الإعدادية ويشمل حفظ 10 أجزاء، المستوي الثالث المرحلة الثانوية والجامعية ويشمل حفظ نصف القرآن الكريم.

أما المستويات الرابع فهو مفتوح للجميع ويشمل حفظ القرآن الكريم كاملا ، كما تضم المسابقة أيضا تفسير وبيان معاني المفردات ومقاصد السور( عم يتساءلون ) من خلال كتاب البيان علي المنتخب في تفسير القرآن الكريم( الجزء الثلاثون ).

وفي ذات السياق اكد السباعي انه تم فتح باب التقديم للمسابقة اعتبارا من الأربعاء الماضي الموافق 28/ 2 / 2024 ، ويستمر التقديم لمدة اسبوع من هذا التاريخ بمقر مديرية أوقاف البحر الاحمر وجميع الادارات الفرعية التابعة لها بكل مدينة مع ضرورة إحضار صورة شخصية، وصورة من الرقم القومي للمتسابق أو صورة الرقم القومي لولي أمره تسلم أمام اللجنة.

وفي سياق متصل أفاد السباعي انه تم تشكيل لجنة بمديرية الاوقاف لإختبار المتسابقين بمختلف مدن المحافظة ، مشيرا ان جوائز المسابقة تقدر بمبلغ 200 الف جنيه، مناصفة بين وزارة الأوقاف ومحافظة البحر الأحمر ، وسيتم توزيعها في احتفال المحافظة بليلة القدر.

كما اختتمت فعاليات البرنامج التدريبي لتنمية مهارات معلمي اللغة الانجليزية بمعاهد البحر الأحمر الأزهرية TEA- Teach Engage and Aspire للعام الدراسى 2023/2024 وذلك في إطار التعاون بين الأزهر الشريف والمجلس الثقافي البريطاني، والذي يهدف إلى تحسين وتطوير الكفاءة المهنية والتدريسية لمعلمي اللغة الانجليزية بالمعاهد الأزهرية.

يذكر أنه قد انطلقت فعاليات التدريب خلال الفصل الدراسي الأول في ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣م، بواقع جلسة أو جلستين كل شهر خلال أربع مجموعات؛ مجموعتين بالغردقة وواحدة بإدارة سفاجا وأخرى بإدارة القصير، ليكون قد تم إجراء فعاليات البرنامج التدريبي خلال الفصلين الدراسيين للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤م.

وذلك تحت رعاية فضيلة الدكتور محمد حسانين عبد اللاه، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، وإشراف منى محفوظ، موجه عام اللغة الإنجليزية، والمدربين المعتمدين عاطف محمود عبد الرحيم، و مروة عطا، و وليد فرج، و هاني كمال.