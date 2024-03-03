اليوم.. انطلاق مؤتمر "الوعي النقدي وتحولات الإبداع" بمعهد النقد الفني



ينظم المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون مؤتمره الثالث الذي يحمل عنوان "الوعي النقدي وتحولات الإبداع" بمشاركة ٦ دول عربية، ويبدأ فاعلياته اليوم الأحد ٣ مارس ٢٠٢٤م.

وتشارك الكاتبة والناقدة دكتورة رشا الفوال بورقة بحثية عنوانها: "عناصر الهوية والتنوع الثقافي كمصدر خلاق للإبداع في خمس روايات معاصرة.. مقاربة نقدية من منظور نفسي"، تتضمن الورقة المباحث التالية:

المبحث الأول: عناصر الهوية الثقافية وتحولات العصر الرقمي.

قراءة تطبيقية في رواية: صاحب العالم للكاتب/ أحمد صبري أبو الفتوح.

المبحث الثاني: الهوية الذاتية والفضاء الجغرافي قراءة تطبيقية في رواية: تغريبة القافر للكاتب العماني/ زهران القاسمي، ورواية: زيارة أخيرة لأم كلثوم للكاتب/ علي عطا.

المبحث الثالث: الغرابة المقلقة ومسخ الهوية قراءة تطبيقية في رواية: يوم الثبات الانفعالي للكاتبة/ سهير المصادفة، ورواية: ابتسامة بوذا للكاتب / شريف صالح.

يذكر أن الدكتورة رشا الفوال صدر لها مؤخرًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب: صورة الذات وجدلية الصراع مع الآخر مقاربات نقدية من منظور نفسي في الرواية العربية، وحصدت من قبل جائزة أحمد فؤاد نجم فئة الدراسات النقدية بكتابها النقدي "هوية الذات بين المكان كأصل والمكان كغواية في شِعر أحمد فؤاد نجم".

جدير بالذكر أن محاور المؤتمر تدور حول:

- فنون الإعلام والاتصال: تحديات التنوع والخصوصية الثقافية.

- هوية الطفل العربي في العصر الرقمي.. إبداعُ المستقبل.



- الفلكلور وصون التراث: من القراءة إلى تجذير الهوية.

- الراهن المسرحي وتساؤلات الهوية.

- سيكولوجية الإبداع وتحولات الوعي النقدي.

- قوانين الملكية الفكرية وتشريعات العمل الثقافي.

- المتغيرات الاجتماعية والتقنية: صناعة السينما والإنتاج الدرامي.

- الفنون التشكيلية ومفردات الهوية البصرية.

- البالية والأداء الحركي والتفاعلات الثقافية والحضارية.

- النص الأدبي المعاصر: عناصر الهوية والتنوع الثقافى.

- (مائدة مستديرة): النقد الثقافي وراهن الممارسة النقدية: المُساءَلة والاختلاف.

أهداف المؤتمر



• إبراز الجهود النقدية الحديثة في مجال الفنون والإبداع.

• تطوير الواقع المعاصر للفنون والإبداع في العالم العربي.

• مواكبة النظريات الحديثة في نقد الإبداع والفنون والآداب.

• تأطير راهن الفنون والإبداع في ظل تحديات العولمة والثورة الرقمية.

• الوقوف على أثر التنوع الثقافي على الفنون والإبداع بمختلف مجالاتهما.

• إثراء الدرس النقدي بأبحاث جديدة تتناول العلاقة بين الإبداع والهوية والخصوصية الثقافية.

باب التقديم مفتوح للباحثين المصريين والعرب.. علما بأن الأبحاث المشاركة تخضع للتحكيم من اللجنة العلمية للمؤتمر.. وسوف تطبع في كتاب المؤتمر بعد انتهاء فعالياته.. ويُمنح المشارك إفادة بالمشاركة والنشر.