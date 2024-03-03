أمسيات شعرية وعروض فنية بثقافة البحر الأحمر

نظم بيت ثقافة سفاجا أمسية شعرية لشعراء نادى أدب سفاجا ألقى فيها الشاعر الشاذلى عبد العزيز عدة قصائد منها " بوح ، جرئ برئ " أعقبها ورشة حكى بعنوان علماء العرب " الجاحظ " الحاكى أحمد رضوان موجة بإدارة سفاجا التعليمية متحدثاً أن ابو عثمان الجاحظ ولد فى مدينة البصرة سنة ٧٧٥ م وهو أديب عربى من كبار آئمة الأدب فى العصر العباسى وتوفى الجاحظ عام ٨٦٨ م ، مدفونا بالكتب مخلفا وراءه ٣٦٠ كتاباً من

أهمها كتاب " الحيوان " وكتاب " البخلاء "ومقالات وافكارا مازالت خالدة حتى الآن ولقب بالجاحظ لجحوظ عينيه وبروزهما.

وعقدت مكتبة الطفل والشباب بسفاجا بمدرسة سفاجا التجريبيةمحاضره بعنوان " أدباء متميزون " حاضرها محمود عبدالستار توفيق مدير مدرسة التربيه الفكرية بإدارة سفاجا التعليمية ، تحدث المحاضر عن الأدباء ومفهوم الأدب المعاصرين والقدامي من جيل الرواد مثل الأديب الكبير نجيب محفوظ.

وعباس محمود العقاد وطه حسين الذين قدموا لنا أعمالا أدبية وروايات تعيش معنا حتي اليوم ومن المعاصرين أحمد مراد وأحمد خالد توفيق ، تلاها ورشة فنية " أشغال يدوية " حيث قامت المدربة أميرة محمود مدرس أول تربية فنية بإدارة سفاجا التعليمية ، بتعليم الأطفال كيفية عمل فانوس رمضان بإستخدام ورق الكارتون والمقص ومسدس الشمع مع طلبة وطالبات مدرسة عمرو بن العاص الإعداديه بسفاجا.

كما اقام بيت ثقافة ام الحويطات إحتفاليه بمناسبة يوم الوحدة الوطنيه تضمن محاضرة ثقافية بعنوان " دور الوحدة الوطنية فى تماسك المجتمع " تضمنت أن الوحدة الوطنية تجمع بين أبناء الوطن الواحد وتربط بينهم بشكل اساسى على حبهم وانتمائهم لهذا الوطن ودفاعهم عنه ضد اى قوه خارجيه و تقلل نسبة المشاكل الداخلية و تساهم في النهوض بكافة قطاعات الدولة و تساهم في نشر السلام وتساهم في تعزيز التعايش والتسامح بين افراد المجتمع ٠تلاها مسابقة ثقافية وتوزيع جوائز نقدية للفائزين من الاطفال ٠

وأعد بيت ثقافة الحمراوين بالقصير محاضرة بعنوان " المرافق العامة و كيفية الحفاظ عليها " بمركز شباب مبارك ، ألقاها غريب جاب الله مساعد كبير معلمين بالمعاش متحدثاً ان المرافق العامة تتمثل فى القطارات والسيارات والحدائق العامةوالمستشفيات الحكومية والمدارس و يجب على المواطن تجاه المرافق العامة أن يحرص عليها كما يحرص على المال الخاص به ، فهى ملك للجميع لأنها اقيمت بمال ابنائها وان الاستيلاء على المرافق أو التفريط فيها يعد جريمة وخيانة ، فعلينا ان نرعاها و نحافظ عليها حتى تبقى سليمة ويمكن الانتفاع منها إلى أقصى حد ٠



و من الجنوب نفذ قصر ثقافة الشلاتين ورشة " طباعة استنسل"مع المدربة غادة محمود أخصائي ثقافي بالقصر مستخدمةورق ابيض ، ورق استنسل ، ألوان مائية ، فرش .

كما قدم بيت ثقافة رأس حدربة محاضرة بعنوان " مرض السكري " القاها عبيد الله محمد خليل معلم اول بمدرسة جمال عبد الناصر برأس حدربة ، متحدثاً ان مرض السكري والذي يعرف بمرض السكر وهو اصابة المريض اما بانخفاض او ارتفاع السكر في الدم وهذ يسبب الكثير من الالم للشخص المريض وينتج عنها ما يسمي بغيبوبة السكر فلا بد علينا ان نحافظ علي صحتنا حتي لا نصاب بمثل هذه الامراض ٠

و من قصر ثقافة حلايب محاضرة " تعزيز فيم التسامح فى المجتمع المصرى " القاها الشيخ معتز عبدالفتاح واعظ عام بمدينة حلايب بمعهد فتيات حلايب متحدثاً عن القيم التى ارستها الشريعة الاسلامية قيمة التسامح بين الناس لما لها من أثر على القلوب والتآلف بينهما فقد دعا الدين الى ان الايجابية نجد فيها الحب والوفاء والود بين الناس ويتجاوز بعضهم عن بعض ولهذه القيمة فى مجتمعنا المصرى وفى هذه القيمه تجد منهم البسطاء والفقراء ٠

تلاها عرض فنى لفرقة حلايب للفنون التلقائية على مسرح قصر الثقافة حلايب بقيادة الفنان طاهر على طاهر تضمن عدة رقصات تراثية ٠

وجاءت الفعاليات الثقافية و الفنية المتنوعة ضمن برنامج نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى و أشرف عليها إقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى و قدمها فرع ثقافة البحر الأحمر .