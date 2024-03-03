بروتوكول تعاون بين «منتدى الخمسين » ومؤسسة «التعليم من أجل التوظيف»

أعلن منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا برئاسة الإعلامية دينا عبدالفتاح، عن توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة "التعليم من أجل التوظيف – مصر"، لتطوير برامج تعاونية بين المؤسستين لدعم تطوير المهارات العلمية والعملية للمرأة العاملة وحديثى التخرج.

ويستهدف البرتوكول مساعدة المرأة في منهجية التخطيط المستقبلي وتحقيق التوازن المهني والنفسي والتفوق الوظيفي وذلك لمختلف الشرائح النسائية من الفتيات حديثي التخرج، وحديثي التوظيف والجيلين الثاني والأول من القيادات النسائية بمؤسسات الأعمال العامة والخاصة، استنادًا إلى المقومات التي يمتلكها الطرفان المتعاقدان لإتمام هذه المهام.

وأكدت نوره أبوالسعود، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم من أجل التوظيف، احتفاءها بالمشاركة في ملتقى توظيف قمة المرأة المصرية 2024، مشيرة إلى أن المؤسسة معنية بالتدريب والتوظيف عبر العديد من البرامج في مجال ريادة الأعمال.

تم توقيع البروتوكول على هامش النسخة الثالثة لقمة المرأة المصرية التى انطلقت فعالياتها صباح اليوم الأحد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وينظمها منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرا بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة والاتحاد الأوروبي، وتستمر فعالياتها لمدة يومين.