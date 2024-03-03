افتتاح معمل الأنظمة الذكية المتقدمة وإنترنت الأشياء بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة الأقصر

افتتح الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، يرافقه كل من: الأستاذ الدكتور أسامة أبوالنصر عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والأستاذ الدكتور محمد رمضان المدير التنفيذي للمعلومات، والمهندس محمود عبدالخالق، مدير التدريب بمعهد تكنولوجيا المعلومات، فرع قنا، معمل الأنظمة الذكية المتقدمة وإنترنت الأشياء بكلية الحاسبات والمعلومات، بحضور السادة وكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية.

أوضح الأستاذ الدكتور أسامة ابو النصرعميد الكلية، أن معمل الأنظمة الذكية المتقدمة وإنترنت الأشياء، يضم منظومة متكاملة من الأجهزة التقنية الداعمة لتطوير وبناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوتات التي تخدم مجالات الرعاية الصحية، والمباني الذكية ودعم الصناعات والسيارات ذاتية القيادة.

وأضاف: كما تم دعم وتعزيز منظومة العمل بعدد 25 جهاز حاسب آلي محمول عالي الإمكانات ليتواكب مع الإمكانات العالية التي يتطلبها التطبيق العملي والتقني.

وأكد عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الأقصر أن افتتاح معمل الأنظمة الذكية المتقدمة بالكلية؛ يأتي إطار تعزيز البنية التحتية لخدمة العملية التعلمية وخدمات البحث العلمي بأحدث التجهيزات المعملية بما يضاهي الجامعات العالمية.