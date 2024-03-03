افتتاح فعاليات التدريب الميداني بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة الأقصر

بالتعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات..

افتتح اليوم الأحد، فعاليات معسكر التدريب الميداني لطلاب المستوى الثالث لقسمي علوم الحاسب، وتكنولوجيا المعلومات، بحضور السادة وكلاء الكلية، وأعضاء هيئة التدريس، وبحضور المهندس محمود عبدالخالق مدير التدريب بفرع قنا، والمهندس محمد صلاح مدير وحدة العمل الحر.

يأتي ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، والدكتورة هبه صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، وريادة الأستاذ الدكتور أسامة أبو النصر، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، وبالتعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات فرع المعهد بقنا.

وأوضح الدكتور أسامة أبو النصر، عميد الكلية، أن هذا التدريب يأتي ضمن إستراتيجية الكلية؛ لدعم تنمية وتطوير مهارات الطلاب؛ لربط الإطار الأكاديمي، الذي يدرسه الطلاب بالأدوات البرمجية والتكنولوجية الداعمة لتأهيل الطلاب وفق متطلبات سوق العمل.

وأضاف عميد الكلية، تتضمن الفعاليات تدريب تقني، تستمر فعالياته خلال الفترة من 3 حتى 7 مارس الجاري، ليشمل تنمية مهارات الطلاب في مسارات قواعد البيانات وتطبيقات الويب والشبكات.