رئيس منطقة بني سويف للكرة الطائرة: ندعم اللعبة لاستعادة مكانتها بالدورى الممتاز 

منح يوسف الجميل رئيس منطقة بني سويف للكرة الطائرة، فريق بني سويف بقيادة أحمد كامل المدير الفني مكافأة إجادة لللاعبين، والتي كان من المقرر صرفها في حالة الفوز، وذلك بعد الأداء البطولي أمام درنكة بالدور النهائي المؤهل لدوري المحترفين وذلك رغم الخسارة.

وخاض فريق بنى سويف للكرة الطائرة مباريات البطولة رغم قلة الإمكانيات المادية وقدم عروضا قوية إلا أن المساندة والدعم من رئيس منطقة الطائرة خلال المباريات ساهمت فى استكمال الفريق مباريات الدورى املا فى الصعود للممتاز وقدم عرضا قويا فى المباراة النهائية امام فريق درنكة، ولم يحالفه الحظ

وأكد يوسف شعبان الجميل رئيس مجلس إدارة منطقة الكرالطائرة، أن محلس الادارة يساند اللعبة ويوفر لفرق المحافظة الدعم المناسب حتى تحتل محافظة بني سويف مكانتها الطبيعية فى الدورى المصرى الممتاز.

FB_IMG_1709472835173

FB_IMG_1709472667311