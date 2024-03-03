عرض ومناقشة فيلم "٣٦ شارع الورود" المشارك بمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية

أقيم مهرجان الإسماعيلية للافلام التسجيلية والقصيرة لدورتة ال 25، ندوة عن فيلم" 36 شارع الورود" للمخرج كريستيان شيبولياس، والتي أدارها الناقد الناقد السينمائي هيثم مفيد.



وبدأت المناقشة عقب مشاهدة الفيلم حيث تدور الاحداث عن ريتا أم شابة تعمل كمذارعة تسئم من وحدتها وتشعر بالقلق والرعب من المستقبل المجهول وتلتقي مع مدرب عقلي لأنها تحلم بحياة أفضل

وهذا هو ثاني فيلم يشارك به في المهرجان بعد فيلمه الأول. الورود Flowers في نسخة عام 2021.

ورد على سؤال للمخرج إذا كان للورود مغذى في أفلامه أو بتعبر عن شيء معين فرد قائلاً: أن الزهور تعبر عن التغيير وهو ما يظهر هنا في حياة ريتا بطلة العمل فهي تسعى لتغيير حياتها للأفضل .

وصرح المخرج أنه في طريقة لعمل الفيلم الثالث له ولكنه لم يمتلك تصور كيف تسير أحداثه حتى الأن و لكن ربما يكون عن شخصية تحاول تغيير حياتها للأفضل .

وعند سؤاله عن هذه الثلاثية في افلامه قال أن مفهوم الثلاثيه شائع في إيطاليا لهذا يتم العمل على الفيلم الثالث ليكون في نفس هذا السياق



يذكر أن مهرجان الإسماعيلية للافلام التسجيلية والقصيرة يقيمة المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر وبرئاسة الناقد عصام زكريا ويعد مهرجان الإسماعيلية واحد من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الافلام التسجيلية والقصيرة حيث إنطلقت أولب دوراتة عام 1991