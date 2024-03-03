تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول العثور على جثة مدمن مخدرات عاريًا بمياه النيل، و قررت النيابة العامة عرض الجثة عل الطب الشرعي لتشريحها و بيان سبب الوفاة كما صرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية.



تلقي رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص طافيه بمياه النيل بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثة وتبين أنها لعاطل عاريا تمام ولا توجد به ثمة إصابات ومبلغ بتغيبه منذ 30 يوما



بالتقابل مع والدته أفادت بأن نجلها مدمن مواد مخدرة وأنه قبل شهرين قام بسرقة مسكنها لشراء مواد مخدرة فتركت له المنزل من حينها وعلمت قبل 30 يوما بتغيبه.



جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.