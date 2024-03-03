مشروب رمضاني.. طريقة عمل السوبيا مثل الجاهزة

السوبيا من الشروبات الرمضانية التي يفضلها الجميع، ويحب البعض شراء الجاهزة، لمذاقها المميز والشهي، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها في المنزل مثل الجاهزة.

السوبيا

طريقة عمل السوبيا في المنزل

المقادير

كوب لبن طازج سبق غليه أو لبن مبستر

كوب ونصف ماء مثلج

5 ملاعق كبيرة سكر أبيض ناعم

5 ملاعق كبيرة لبن بودرة، اختاري الأنواع التي لا تحتوي علي زيوت نباتية

6 قطرات من جوز الهند متوفر عند العطار

نصف ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

مكونات اختياريه

واذا كنتي تريدين السوبيا سميكة ضيفوا ملعقة نشا ذرة

لطعم غني نضيف معلقتين كبار من جوز الهند ويمكن وضع حليب جوز الهند واستبدلنا العسل مكان السكر اختياري

طريقة التحضير

-فى إناء عميق نخلط اللبن البودرة مع السكر والفانيليا بشكل جيد

- نضيف إليهم الحليب وقطرات جوز الهند ونستمر فى التقليب

- نضيف الماء المثلج للخليط ونقلبه جيدًا لعدة دقائق

- يمكن تقديمه فورًا أو حفظه فى الثلاجة حتى التقديم ويقدم مثلجاً