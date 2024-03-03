"التغيرات المناخية وسبل المواجهة والتكيف" ندوة تثقيفية بأسيوط

نظم مركز النيل للإعلام بأسيوط بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد العربى للتدريب وتنمية الموارد البشرية فرع أسيوط ندوة تثقيفية حول “التغيرات المناخية وسبل المواجهة والتكيف” تحت شعار “معا لمواجهة التغييرات المناخية" بقاعة المركز تحت رعاية الدكتور ضياء رشوا رئيس الهيئة العامة للاستعلامات وبتوجيهات الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

واستهدف اللقاء التعرف على مفهوم التغيرات المناخية،إلقاء الضوء على أبرز الآثار السلبية المترتبة على التغيرات المناخية وسبل المواجهة والتكيف وافتتحت فعاليات الندوة سحر حسين محمد مدير مركز النيل للإعلام بأسيوط مشيرة إلى أهمية التعاون بين جميع مؤسسات المجتمع لرفع الوعى الجمعى لدى المواطنين بمختلف القضايا والموضوعات فى كافة المجالات.

وتحدثت الدكتورة حنان سعد الدين يوسف رئيس الاتحاد العربى للتدريب وتنمية الموارد البشرية فرع أسيوط عن أهمية موضوع اللقاء وضرورة التوعية بسبل مواجهة التغيرات المناخية وآليات التكيف معها.

وأكد الدكتور محمود عطية عبد العاطى أستاذ الصحة العامة بكلية الطب بجامعة أسيوط بأن تغير المناخ هو أكبر تهديد يواجه البشرية، وهناك تأثير سلبى للتغير المناخى على جميع الكائنات الحية منها ظهور الأوبئة وانتشار الأمراض أكثر الفئات تأثرا بهذه التغيرات المتلاحقة الأطفال،الحوامل وكبار السن.

وأشار الدكتور سيد شحاتة عابدين أستاذ البساتين بكلية الزراعة بجامعة اسيوط أن الثورة الصناعية،الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، وكثرة انبعاثات الغازات الشامة وقطع الأشجار من أهم أسباب التغيرات المناخية.

ونوه عابدين إلى الآثار السلبية للتغيرات المناخية ومنها الجفاف، والتصحر، والاحتباس الحرارى واحتراق الغابات. وان من سبل التكيف مع التغيرات المناخية رش المحاصيل الزراعية بمنشطات النمو،استثمار المخلفات الزراعية فى إنتاج الكمبوست والسماد العضوى النظيف، وإتباع اسلوب الزراعة المناخية الذكية فى رى المحاصيل معتمدة على النشرة الجوية والإكثار من التشجير خاصة فى الشوارع والميادين.

وأضاف الدكتور عماد الدين شعبان عل أستاذ ورئيس قسم الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية بجامعة اسيوط أن الإجهاد الحرارى من أكثر الآثار السلبية التى يتعرض لها الجميع وخاصة الرياضيين وأنه يجب تنظيم البطولات الرياضية فى فصل الشتاء،الحرص على إرتداء الملابس القطنية عند ممارسة الرياضة والإكثار من شرب الماء بصفة مستمرة موزعة على مدار اليوم لتجنب الإصابة بالجفاف

وقد شارك فى الندوة الدكتور محمد طنطاوى رئيس مجلس إدارة جمعية حماية البيئة بأسيوط من خلال المداخلات الإيجابية التى أثرت الحوار.

وقد تفاعل الحضور بشكل كبير مع موضوع الندوة وظهر ذلك من خلال كثرة التساؤلات والاستفسارات.

وتم تكريم السادة المحاضرين ومنحهم دروع وشهادات تقدير مقدمة من الاتحاد العربى للتدريب وتنمية الموارد البشرية فرع أسيوط.

وحضر اللقاء لفيف من ممثلى مؤسسات المجتمع الحكومى والمدنى وطلبة وطالبات جامعة اسيوط

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة