أول قافلة تنموية شاملة لتحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى (صور)

افتتحت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فعاليات أول قافلة تنموية شاملة لتحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى في منطقة الدويقة.

جاء ذلك فى إطار جهود تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى لاطلاق مجموعة من القوافل التنموية الشاملة للمناطق الأكثر احتياجا بمشاركة جامعات عين شمس، القاهرة، حلوان، بنها والأزهر إلى جانب مشاركة عدد من المؤسسات المجتمعية مثل: مستشفى بهية، نادى ليونز القاهرة، تيوليب والهيئة العامة لتعليم الكبار.

وحضر الجولة الدكتورة جيهان رجب مستشار نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومنسق القافلة، والدكتورة هبة عادل وكيل كلية البنات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومنسق القافلة والدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بالجامعة والدكتورة صافيناز اليماني مدير عام المنطقة الطبية.

يشارك في تقديم خدمات القافلة كليات جامعة عين شمس: الطب وطب الأسنان و التمريض والصيدلة والبنات والآثار، بالإضافة إلى تمثيل من جامعات القاهرة وحلوان وبنها والازهر وعدد من المؤسسات المجتمعية.

تفاصيل قافلة تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى

وأشادت نائب رئيس جامعة عين شمس بجهود الدولة الملموسة فى رفع كفاءة البنية التحتية لمنطقة الدويقة الجديدة وتطويرها وتجميلها لتظهر بصورة حضارية مشرفة.

وتضمنت فاعليات القافلة تقديم خدمات طبية فى مختلف التخصصات منها: أطفال ورمد وجلدية وعظام وباطنة وأنف وأذن وأسنان" إلى جانب خدمات طب الأسرة لقياس الضغط والسكر والتوعية بالصحة العامة والإنجابية، كما تقدم صيدلية القافلة خدماتها بالمجان.

وعلى الجانب التثقيفى والتوعوى والتنموى تقدم القافلة عددا من الندوات التوعوية للأهالى حول التغذية السليمة والوقاية من الأمراض وخاصة فى شهر رمضان المبارك والنظافة الشخصية والحماية من الأمراض والعادات الصحية للوقاية من الأمراض وتقديم ورش تدريبية تعليمية للأهالي مثل صناعة الصابون.

ويقوم مركز تعليم الكبار بالجامعة بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار بعقد اختبارات فورية للمتحررين من الأمية.

وعن الدعم المجتمعى تقدم القافلة أغطية وبطاطين ومواد غذائية للأسر الأكثر إحتياجاً وتشارك حملة احدى شركات معجون الأسنان بالتوعية حول أهمية العناية بنظافة الأسنان وتوزيع عينات مجانية.

وشارك فريق من جامعة القاهرة بتقديم حملات دعم نفسي وإعادة تأهيل الذات وتوعية وتثقيف دينى ومهنى وورشة عمل بعنوان اتحضر للأخضر لزراعة نباتات الزينة ونباتات الظل والنباتات العشبية بالمنزل.

كما شارك فريق من جامعة حلوان من كلية الفنون الجميلة بتقديم ورش فنية وفريق من كلية التربية الرياضية بنات بعمل أنشطة رياضية لأطفال المدارس وتقديم توعية للفتيات قبل سن الزواج

وشارك فريق من كلية التمريض بقياس الضغط والسكر.

وشارك فريق طبى من جامعة بنها فى تخصصات " رمد - باطنة - عظام - جلدية - أطفال.

ويقدم أعضاء من نادى ليونز القاهرة توعية بيئية حول التنمية المستدامة وأهميتها وارتباطها بتدوير المخلفات.

كما قدم فريق من مستشفى بهية توعية بأهمية الكشف المبكر وكيفية الفحص الذاتي.