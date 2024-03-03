عرض ضخم من الاتحاد السعودي لـ"هوساوي"

عرضت إدارة اتحاد جدة عرضًا رسميًا لتجديد عقد عبدالإله هوساوي، لاعب الأخضر، المعار إلى فريق الخليج الأول لكرة القدم، لمدة ثلاثة مواسم.

وكشفت تقارير صحفية تناولتها الصحف السعودية أن عرض الاتحاد يقدر بخمسة ملايين ريال في العام الواحد للاعب الشاب، وسيتبين الموقف النهائي خلال الأيام المقبلة.

وشارك هوساوي، رفقة المنتخب السعودي الأول في مباراتي باكستان والأردن ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة للمونديال، السبت، الفترة الحرَّة من عقده التي تسمح له بالتوقيع لأي نادٍ دون موافقة ناديه الأصلي.

وتتصارع عدة أندية كبيرة في دوري روشن السعودي للحصول على خدمات اللاعب من خلال خوض المفاوضات مع وكيل أعماله اللاعب لكن هوساوي يعطي الأولوية للاتحاد.

وكانت إدارة الاتحاد السعودي أعارت لاعب الوسط إلى الخليج بداية الموسم الجاري وتحديدًا في نوفمبر الماضي.

ولعب هوساوي 21 مباراةً في الموسم الجاري مع الخليج بمجموع دقائق 1305، وسجَّل هدفًا.