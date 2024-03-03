فوز 3 أساتذة بجائزة أفضل علماء في الجامعة اليابانية لعام 2023

أعلن الدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، عن فوز الدكتور محسن غالي استاذ الفيزياء بكلية العلوم الاساسية، والدكتور أحمد عبدالمنعم استاذ الكيمياء بكلية العلوم الأساسية، والدكتورة عمر عبد الرحيم أستاذ مساعد قسم هندسة القوي الكهربية بكلية هندسة مصادر الطاقة البيئة بجائزة أفضل علماء في الجامعة اليابانية لعام 2023.

وأكد رئيس الجامعة، أن المسابقة تمت في جو من التنافس الخلاق بين أعضاء هيئة التدريس الذين شاركوا فيها من مختلف كليات الجامعة.

وأضاف أن معايير المسابقة تتلخص في الحصول علي أعلي النقاط في مجالات النشر الدولي في أعلي مجلات ذات معامل أيجن eignfactor في عام 2023، الاشتراك في أكبر عدد من المؤتمرات الدولية في عام 2023، الحصول علي أكبر عدد من منح مشروعات بحثية محلية و دولية في عام 2023 وتسجيل أكبر عدد من براءات الاختراع المساهمة في خدمة المجتمع.