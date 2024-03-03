مساء الثلاثاء.. قطع المياه لمدة 10 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع مياه الشرب عن قرى :"الحلف الشرقي، كفر حلاوة، عرب منشآة سليمان "، وذلك لمدة ١٠ ساعات ابتداءاً من الساعة العاشرة مساء يوم الثلاثاء الموافق ٥/ ٣ / ٢٠٢٤، وحتى الساعة الثامنة صباح يوم الأربعاء الموافق ٦/ ٣/ ٢٠٢٤.

وأوضحت الشركة، أن سبب انقطاع المياه يرجع إلى حدوث تسرب بخط مياه قطر ٦٠٠ مم، الامر الذي يستلزم قطع المياه عن تلك القرى؛ لإنهاء أعمال الإصلاح.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالقرى المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.