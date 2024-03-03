«برايم القابضة» تسجل إيرادات غير مسبوقة.. و13 مليار جنيه حجم الأصول المدارة

86% نمواً فى الإيرادات

أرجع حسن سمير فريد، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لمجموعة «برايم القابضة»، الأداء المتميز للمركز المالى للشركة والمنتهى فى 31/12/2023 إلى الإدارة الاحترافية التى انتهجتها قطاعات الشركة، وكذلك الإدارة المتميزة الاستراتيجية للمصروفات، وإعادة الهيكلة الشاملة والمتكاملة للشركة.

سجلت شركه «برايم القابضة» للاستثمارات المالية صافى أرباح فى العام المالى 2023، بلغت ٢٥.٦ مليون جنيه مقابل خسائر بلغت ٥٨ مليون جنيه فى العام السابق عليه ٢٠٢٢، محققه بذلك إيرادات غير مسبوقة فى تاريخ الشركة بلغت ٢٠١ مليون بنمو سنوى ٨٦ ٪.

قال «فريد» فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» إن الأداء الاحترافى والجيد فى قطاع السمسرة، وإدارة الأصول كان لهما الدور الكبير فى هذه القفزة، حيث استمر قطاع السمسرة فى الربحية الجيدة، على مر تاريخه، فيما عادت شركتا إدارة الأصول والاستشارات المالية إلى الربحية بعد سنوات متتالية من الخسائر ووصلت حجم الأصول المدارة إلى ما يقرب من ١٣ مليار جنيه مصرى بنهاية عام ٢٠٢٣.

أضاف «فريد» أنه لولا المخصصات البالغة ١٨ مليون جنيه، والناتجة عن خسائر نشاط الخدمات المالية غير المصرفية المستمرة، من عام ٢٠٢٠ لوصلت أرباح الشركة المجمعة ما يقارب ٥٤ مليون جنيه فى عام 2023.