البحر المتوسط لتداول الأوراق المالية تتبنى خطة توسعية فى عام 2024

6 ملايين جنيه قيمة الزيادة

تجرى شركة البحر المتوسط لتداول الأوراق المالية زيادة رأس مالها إلى 16 مليون جنيه بزيادة قدرها 6 ملايين جنيه، لتتناسب مع القواعد المقررة مؤخرًا من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، والخاص بمعايير الملاءة المالية للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، والذى حدد بألا يقل الحد الأدنى لحقوق الملكية مضافًا إليه القروض المساندة وفقًا لآخر قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات للشركات الحاصلة على موافقة الهيئة بمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة عن 15 مليون جنيه، وذلك بدلاً من 5 ملايين جنيه حاليًا.

قال محمد محسن نائب رئيس مجلس إدارة الشركة إن زيادة رأس المال بهدف الحفاظ على مزاولة الشركة للأنشطة المتخصصة.

أضاف «محسن» فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» أن الشركة تتبنى خطة توسعية خلال عام 2024 تقوم على تطوير شامل للبنية التكنولوجية، وإدخال خدمة «الموبايل أبلكيشن»، بما يسهم فى دعم العملاء لتنفيذ عمليات البيع والشراء بسهولة ويسر.

حققت شركة البحر المتوسط خلال الأشهر القليلة الماضية قفزات لتكون أسرع شركة تداول أوراق مالية فى معدلات النمو فى الترتيب بين شركات السمسرة.

كما جاء ترتيب الشركة فى مراكز متقدمة بين شركات السمسرة بعد تنفيذ الشركة لعملية نقل ملكية بنحو 300 مليون جنيه، حيث احتلت المركز 43 بين شركات السمسرة.