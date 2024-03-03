عياد يترأس جلسة "المصرفية الإسلامية" بمنتدى البركة بالمدينة المنورة

ترأس أمين البحوث الإسلامية د. نظير عياد فعاليات الجلسة الثالثة لمنتدى البركة في الاقتصاد الإسلامي في نسخته الرابعة والأربعين والذي يعقد بالمدينة المنورة تحت عنوان: (مقاصد الشريعة .. الإطار الناظم للاقتصاد الإسلامي).



ناقشت الجلسة التي عقدت بعنوان: "المصرفية الإسلامية في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية بين تطلعات الرواد والواقع"، مجموعة من الموضوعات منها مقاصد الشريعة الإسلامية في رؤية رواد المصرفية الإسلامية _ الرواد المؤسسين والرواد المنظرين، حوكمة العمل المصرفي الإسلامي المعاصر في ضوء مقاصد الشريعة في المعاملات المصرفية الإسلامية.

فريضة دينية



قال امين البحوث الإسلامية د. نظير عياد ان الحديث عن المقاصد الشرعية من أوجب الواجبات ‏بل هو ضرورة حياتية ‏وهو فريضة دينية حيث انه يكشف عن حقيقة هذا الدين وعظمة ‏‏هذه الشريعة ‏التي شرفنا الله تعالى بالانتساب إليها، والتي يحاول البعض التطاول عليها أو الانتقاص من قدرها ‏أو اتهامها بما ليس فيها تحت مزاعم واهية ‏‏إما أنها تجافي الواقع ‏او أنها لا تواكب العصر ‏او أنها لا تستطيع أن تضع أجوبة للنوازل والقضايا والمشكلات؛



‏أشار أمين البحوث الى هذا الموضوع يؤكد ‏عظمة هذه الشريعة، ‏وأنها خصت ‏بصلاحية لكل زمان ومكان، ‏وجمعت بين الثبات والمرونة، ‏لما توافر لديها وما وجد فيها من أدوات ووسائل تستطيع أن ‏تفي بالمطلوب؛ بل ‏و تتجاوز المطلوب بل روئ استشرافية لهذا المطلوب.



أضاف امين البحوث الإسلامية أن الأمر الثاني أن هذا الموضوع ‏يأتي مهما باعتباره يكشف عن مناط السعة والرحابة من جهة، ويؤكد قدرة الإسلام على تعامله مع الواقع والعمل على تلبية احتياجاته من شق آخر،

ثالثًا: ‏ تأتي العلاقة بين مقاصد الشريعة الإسلامية والنظم الاقتصادية ليؤكد على أننا نعيش في عالم متناقض الوجهات، متعدد الآراء.



‏‏وتابع قائلًا: قد يكون هذا الواقع الأليم الذي تعيشه المنطقة العربية بشكل عام وما يقع لإخواننا في فلسطين بشكل خاص، ‏قد تكون مآسي أخلاقية من خلال ما نراه ترويجيا لأم الفواحش- المثلية، وقد تكون مآسي أخرى تتعلق بالتعاملات المادية والتي يحاول البعض أن يخلط الحق بالباطل، ويعمل على تزييف الحقائق ويلبس الباطل ثوب الحق، والحق ثوب الباطل؛ تحت ادعاءات وألفاظ ومعاملات ربما الفرق فيها بين الخطأ وبين الصواب ضابط بسيط ينقله من الحرام إلى الحلال، أو يعمل على إخراجه من الحلال إلى الحرام.

عقدت الجلسة بمشاركة كل من: أ.د. عبد الرحمن يسري، أستاذ الاقتصاد كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة الإسكندرية، د. فروخ رزا رئيس مجلس الحوكمة والأخلاقيات أيوفي، د. محمد عربونة، رئيس قسم الالتزام الشرعي بمصرف السلام البحرين، د. سلمان سيد علي، رئيس وحدة الاقتصاديين الأسبق البنك الإسلامي للتنمية، أ.د. إلياس دردور رئيس قسم الشريعة والقانون - جامعة الزيتونة.

