ضبط 132 مخالفة تموينية في حملات بالمنيا

تواصل مديرية التموين بمحافظة المنيا ، برئاسة عبد الباسط عبد النعيم وكيل الوزارة ، شن الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية ، حيث أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية التموين تمكنت من ضبط ١٣٢ مخالفة تموينية متنوعة.

يأتي ذلك خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ، ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية ، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ، والتأكد من جودتها ، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ، على ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات ، والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية ، وإنتاج خبز مطابق للمواصفات ، وضمان وصول الدعم لمستحقيه ، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق ، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ، حيال المخالفين.

وأوضح تقرير مديرية التموين بالمنيا، أن الحملات التموينية والتفتيشية ، أسفرت عن ضبط 120 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية ، تنوعت بين ، (نقص وزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات_ عدم وجود سجلات ) ، و12 مخالفة في مجال متابعة الأسواق منها ، (بيع بأزيد من السعر المقرر- بيع منتجات مجهولة المصدر - عدم صلاحية - عدم وجود شهادة صحية - تجار تموينيين)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.