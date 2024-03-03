السماسرة «كعب داير» فى دهاليز البورصة بسبب الأكواد الراكدة

140 شركة متضررة

حالة من الاستياء والتذمر تضرب شركات السمسرة ويصل عددها نحو 140 شركة احتجاجًا على ما تواجهه هذه الشركات فى ملف تنشيط الأكواد الراكدة.

أكد المتضررون من السماسرة أنه منذ قرار الرقابة المالية بنقل تبعية تنشيط الحسابات والأكواد الراكدة من شركة مصر للمقاصة إلى البورصة، وهم فى يواجهون المعاناة الشديدة بسبب اختلاف الإجراءات، حيث إن شركه مصر للمقاصة كانت لا تتيح حجز أى أرصدة للأكواد الراكدة، وكانت تتم عملية التنشيط فور استلام نماذج التنشيط من السماسرة أو أمناء الحفظ.

كما كانت الأكواد التى بدون أرصدة لا يتم تحولها إلى أكواد راكدة، إلا أن الأمر اختلف مع البورصة، حيث إن تنشيط الحسابات الراكدة لا يتم التعامل عليه بيعًا إلا فى الجلسة التالية للتنشيط، وهو يعد معاناة ما بعدها معاناة على المستثمرين وعملاء شركات السمسرة، حيث يتسبب ذلك فى إضاعة الفرص الاستثمارية الكبرى على المستثمرين فى ظل تذبذب السوق صعودًا وهبوطاً.

قال السماسرة إن النظام الجديد للأكواد الراكدة لدى شاشة السمسار، حيث يجد السمسار الأرصدة مجمدة للبيع لصالح العميل ولا يستطيع تنفيذ أوامر بيع عليها، ولا بد من البحث عن موقف العميل على برنامج تنشيط الحسابات الراكدة.

طالب السماسرة من أحمد الشيخ رئيس البورصة التدخل لتعديل الإجراءات والسماح بتنشيط الأكواد الراكدة خلال ذات الجلسة، وربط الحسابات الراكدة بنظام المقاصة، حيث لا يتاح حجز الأرصدة للعملاء الراكدين بالبورصة، وذلك حتى لا يستمر السماسرة كعب داير فى دهاليز البورصة لحل مشكلات عملائهم.