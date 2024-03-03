الأحد 03 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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بن غفير يطالب نتنياهو بتهديد جالانت وجانتس بالإقالة: لا ينفذان سياسات الحكومة

الوزير في مجلس الحرب
الوزير في مجلس الحرب بيني جانتس

طالب وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بتهديد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت والوزير في مجلس الحرب بيني جانتس بالإقالة، وفق نبأ عاجل لقناة “العربية” اليوم الأحد.

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وقال وزير الأمن القومي بن غفير، غالانت لا ينفذ سياسة الحكومة الإسرائيلية وذلك بعد اشتعلت نار الخلاف بين كل من بيني جانتس وزير الدفاع ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

عدم تسهيل رحلة جانتس إلى أمريكا

وكانت تلقت سفارة إسرائيل في واشنطن تعليمات بعدم تسهيل رحلة الوزير في حكومة الحرب بيني جانتس إلى الولايات المتحدة، بعد عدم حصوله على تصريح من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حسبما ذكرت هيئة البث العامة "كان".

بالإضافة إلى ذلك، لن يشارك السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة مايكل هرتسوج، شقيق الرئيس يتسحاق هرتسوج، في الزيارة، بحسب تقرير الهيئة.

وكانت مصادر إعلامية أكدت شعور نتنياهو بالغضب من قرار جانتس بالسفر إلى واشنطن، الأحد، لعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين الأمريكيين، من دون موافقته.

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