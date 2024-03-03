مرتضى منصور..استخراج دفن الموسيقار حلمى بكر وتحديد موعد ومكان صلاة الجنازه

أعلن المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق ومحامى الموسيقار حلمى بكر أنه تم الانتهاء من الحصول على تصريح دفن الموسيقار حلمي بكر وتحديد مكان وموعد صلاه الجنازه ونشر المستشار مرتضي على صفحته البيان الاتى.

"الحمد لله قام محامين مكتبي وعلي رأسهم الاستاذين احمد مرتضي ووحيد صلاح وباقي أعضاء المكتب من المحامين من انهاء جميع اجراءات دفن جثة الفقيد المرحوم حلمي بكر واستلموا تصريح الدفن من النيابة العامة وتوجهوا به الي مستشفي السلام و استلموا جثمان المرحوم حلمي بكر لإقامة صلاة الجنازة في مسجد السلام بعد ما كان قرارهم مسجد النور في العباسية ولكن اشقائه بعد اعلان نجلة بمكان صلاة الجنازة بعد التشاور مع اعمامه لكن هؤلاء الاعمام عدلوا المكان وهم احرار .

لك الله ياحلمي يابكر

المهم ان العزاء سيقام بعد صلاة مغرب اليوم في مسجد الحامدية الشاذلية .

رسالة لمن يدعي اني تقاضيت اتعابي ومقابل جهدي بالدولار من نجله هشام المقيم في امريكا .

اسألوا النقيب مصطفي كامل والفنانة نادية مصطفي ماذا كان رد فعلي عندما تحدث معي الاستاذ هشام نجل المرحوم بخصوص اتعابي وكان رد فعلي اني ثرت في وجهه وابلغتة ان والدة صديقي منذ 30 سنة وعيب تحدثني في واجب فرضته الصداقة علي .

وبالطبع لم اتقاضي مليما واحدا.

والله العظيم الدنيا لسة بخير ... خير قوي