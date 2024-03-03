متحف الإسماعيلية قبلة الرحلات المدرسية |صور

يشهد متحف الإسماعيلية خلال الفترة الحالية إقبالا جماهيريا من طلاب المدارس بمختلف المراحل التعليمية المختلفة للتعرف على مقتنيات المتحف، والذي يضم نحو 3800 قطعة أثرية ترجع لحقب تاريخية من عهد الفراعنة وحتى افتتاح قناة السويس في التاريخ الحديث.

ورصدت "بوابة الوفد الإلكترونية"عدد من الزيارات اليومية المتنوعة والجولات الإرشادية التي يشارك فيها طلاب ومواطنين وسائحين بالإسماعيلية للتعرف على العرض المتحفي بالمتحف طوال أيام الأسبوع.

وكانت إدارة المتحف بالإسماعيلية أعلنت عن فتح أبوابها طوال أيام الأسبوع لاستقبال الراغبين في الزيارة.



وفي سياق متصل ينظم القسم التعليمي بمتحف الإسماعيلية محاضرات داخل المدارس بمحافظة الإسماعيلية لرفع الوعي الاثري بين التلاميذ .و للتعريف بتاريخ نشأة المتحف وأهم القطع الأثرية المعروضة به.يأتي ذلك لتحقيق دور رسالة متحف الإسماعيلية للنهوض بمستوى الوعي الاثري بين المدارس.

ويتضمن النشاط إلقاء المحاضرات في المدارس لزيادة الوعي الاثري والتعريف بأهم مقتنيات المتحف من خلال عرض تقديمي لأهم القطع الأثرية المعروضة .ويتم تسليط الضوء على السلوكيات المتبعة عند زيارة المتاحف وكيفية التعامل مع الآثار مع تعريف ماهية المتحف للفئة العمرية الصغيرة بالإضافة إلى مجموعة من الانشطة المتنوعة التعليمية للطلبة تتضمن كتابة اسمائهم باللغة الهيروغليفية على أوراق البردي .



وبنى متحف آثار الإسماعيلية المهندسون العاملون بالشركة العالمية للملاحة البحرية في عام 1911 وافتتح المتحف للزيارة في عام 1934 يضم المتحف مجموعة من القطع الأثرية من عصور تاريخ مصر المختلفة بداية بالعصر الفرعوني حتى عصر الوالي محمد علي.

ويضم المتحف مجموعة رائعة من الموزايك والذي اكتشفه كليدا في الشيخ زويد عام 1913 ومنها قطعة كبيرة الحجم تبلغ مساحتها 4.75 م × 3 م مثبتة بأرضية المتحف ومقسمة إلى ثلاثة صفوف.



