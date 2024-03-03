ختام فعاليات برنامج "TEA" لتطوير مهارات معلمي اللغة الإنجليزية بأزهر سوهاج

اختتمت منطقة سوهاج الأزهرية، فعاليات برنامج (TEA) لتدريب وتطوير مهارات معلمي اللغة الإنجليزية بالمعاهد الأزهرية التابعة للمنطقة، بحضور فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، وأماندا جامبل، ممثلة المجلس الثقافي البريطاني.

واستفاد من التدريب 12 مدربًا معتمدًا من معلمي اللغة الإنجليزية بمعاهد سوهاج الأزهرية في قطاع المعاهد الأزهرية في أوائل شهر سبتمبر الماضي لتدريب 30 معلمًا ومعلمة.

وبدأت فعاليات التدريب يوم السبت 28 أكتوبر 2023م، بواقع جلسة أو جلستين عن كل شهر، واستأنفت التدريبات في بداية الفصل الدراسي الثاني لتختتم اليوم آخر جلساته، وبذلك يكون قد تم تدريب ٣٦٠ معلمًا ومعلمة بمعاهد سوهاج الأزهرية تحت إشراف محمد علوان والدكتور إبراهيم نور الدين المدرب المشرف عن سوهاج.

وتدريب (TEA) تم بالشراكة بين الأزهر الشريف والمجلس البريطاني بالقاهرة، ويهدف إلى تحسين وتطوير أداء معلمي ومعلمات اللغة الإنجليزية على مستوى الجمهورية لكل المناطق الأزهرية، وانعكاس هذا التدريب على المعلم وقيامه بنقل أثر هذا التدريب إلى الطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة.