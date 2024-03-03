سامح عاشور: منح دراسية للمحامين المتميزين علميا وبرتوكول مع الأكاديمية الوطنية للتدريب

أكد سامح عاشور النقيب الاسبق للمحامين بانه لابد من الارتقاء بالمهنة وبالمحاميين لذلك سيتم تقديم منح دراسية للمحامين المتميزين علميا لدراسة الماجستير والدكتوراه بالجامعات المصرية والدولية علي ان يتم اختيارهم من لجنة علمية قانونية مستقلة تضم شيوخ المحامين وأساتذة القانون ، وكذلك ابناء المحامين المتفوقين دراسيا في مراحل التعليم المختلفة علي ان يتم اختيارهم من جميع النقابات الفرعية وان تسري تلك المنح علي ابناء المحامين الراحلين ، الي جانب عقد اتفاقيات مع المعاهد القومية وحدة شهادة النيل الدولية التابعة لوزارة التعليم العالي لعمل تخفيضات لأبناء المحامين في الجامعات الاهلية التابعة لها.

وأشار عاشور الي انه سيتم عقد برتوكول مع الاكاديمية الوطنية للتدريب التابعة لرئاسة الجمهورية لتمكين شباب المحامين من الاستفادة من كافة البرامج التدريبية التي تقوم بها الاكاديمية مع تطوير برتوكول التعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية.

الجدير بالذكر ان عاشور قد شدد علي ضرورة تفعيل جدول المحامين المصريين بالخارج المنصوص عليه بالمادة 13 من قانون المحاماة دعما وتقديرا لممارستهم الفعلية للمحاماة خارج مصر مع ضرورة عقد جلسات استماع للسادة المحامين العاملين بالخارج للتعرف علي مشكلاتهم ووضع الحلول لها قبل اتخاذ اي خطوات.

جاء ذلك خلال لقاء النقيب سامح عاشور بمحامين طنطا صباح اليوم بحضور محمد خليلنقيب محامين غرب طنطل وأعضاء مجلس النقابة بمجمع محاكم طنطا