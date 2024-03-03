رئيس أزهر سوهاج يشهد تكريم المعلمين المتميزين وحفظة القرآن الكريم

شهد فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، اليوم السبت، حفل تكريم ‏المعلمين والمعلمات المتميزين والطلاب حفظة القرآن الكريم والمتفوقين بمعهد فتيات المزالوة يرافقه الشيخ عبد الناصر عبد الكريم مدير إدارة ‏سوهاج الأزهرية.‏

وحضر رئيس المنطقة طابور الصباح، وألقى فضيلته كلمة هنأ فيها المتفوقين وحثهم على مواصلة ‏الاجتهاد والتنافس في الفصل الدراسي الثاني للحفاظ على التفوق.‏

وتابع الدكتور حمادي سير العملية التعليمية والمرور على الفصول الدراسية ومتابعة شرح المعلمين داخل ‏الفصول والالتزام بالخريطة الزمنية للمناهج الدراسية.‏

وفي سياق متصل قدم فريق الإنشاد الدينى بالمنطقة تحت إشراف محمد جمال، مدير إدارة رعاية الطلاب عرضاً خاصاً بمناسبة ذكرى تحويل القبلة والاستعداد لشهر رمضان المعظم، تضمن العرض روائع التلاوة للقارئ الطالب عبد الحميد الهلاوي، بما تيسر من آيات الذكر الحكيم والأناشيد الدينية والوطنية لفريق المنطقة.

واستعرض فضيلة الشيخ رجب محمد عطية مدير الدعوة والإعلام الديني بوعظ وفتوي سوهاج أهم الدروس المستفادة من تحويل القبلة وكيفية الاستعداد لشهر رمضان المبارك.

ورافق مسئولوا المتحف المصري بسوهاج على هامش الاحتفالية وفد المنطقة والطلاب في جولة تعريفية بالمتحف والآثار التى يضمها من مختلف العصور التاريخية.

وأعرب علاء القاضي عن سعادته بالتعاون مع المنطقة الأزهرية بسوهاج في تنفيذ العديد من الأنشطة خلال الفترة المقبلة،ووجه مدير عام المتحف رسالة شكر للدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، على صدق تعاونه، كما قدم شهادة تقدير من المتحف المصري بسوهاج لفضيلته تسلمها نيابة عنه التلمساني محمود، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام.