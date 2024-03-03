استمرار برنامج منشطي الرياضة بالأحياء السكنية بشباب ورياضة سوهاج

واصلت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج، برئاسة الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة، استمرار وتألق برنامج منشطي الرياضة بالاحياء السكنية بحي مدينة ناصر بسوهاج، بالكورنيش الشرقي تحت شعار الرياضة أسلوب حياة، بإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب ومحمد زكريا وكيل المديرية للرياضة.

يهدف المشروع الذي بدأ تنفيذه منذ سنوات إلى جعل الرياضة أسلوب حياة وتشجيع المواطنين على الرياضة من خلال تنفيذ برنامج منشطي بالأحياء السكنية وممارسة الأسر السوهاجية الأنشطة الرياضية كهدف من أهداف إستراتيجية بناء الإنسان المصري التي أطلقتها القيادة السياسية ومؤسسسات الدولة.

ويجري من خلال البرنامج نشر ثقافة ممارسة الرياضة (رجال - سيدات - أطفال) لجميع المراحل السنية وتشجيعهم علي ممارسة الأنشطة المختلفة مثل "المشي - الجري - التمرينات الرياضية" وذلك لتحقيق أكبر مشاركة لممارسة النشاط الرياضي لما له من أثر سليم وصحي على الأسر.

يقوم بالمشاركة والتدريب في برنامج منشطي الرياضة بالأحياء السكنية مدربين ومدربات رياضيين بالاحياء السكنية وأدوات التدريب من كرات وأقماع ووسائل رياضية من مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

وفي سياق متصل أعلنت الإدارة العامة للشباب _ النادي الثقافي بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج عن قبول اعضاء جدد في مجالات (الشعر - القصة القصيرة - المقال - الرواية والنص المسرحى - الإنشاد الدينى والترانيم - ملتقي القراءة) وغيرها من المجالات الثقافية المختلفة وورش العمل والمسابقات في مختلف المواضيع.

وأكد إعلان مديرية الشباب والرياضة على أن من يرغب بالاشتراك في النادى وعنده الموهبة في تلك المجالات يقوم بالتسجيل على هذا الفورم https://forms.office.com/r/VK8tRFZXUh?origin=lprLink .